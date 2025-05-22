JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ekonomisinin stagflasyona girme olasılığını göz ardı edemeyeceğini söyledi. Dimon’a göre ülke; jeopolitik gelişmeler, bütçe açıkları ve fiyat baskıları gibi büyük risklerle karşı karşıya.

"HARİKA BİR NOKTADA DEĞİLİZ"

Dimon Bloomberg’e verdiği röportajda “Şu anda harika bir noktada olduğumuz fikrine katılmıyorum” dedi.

Dimon, büyük bütçe açıkları, enflasyonist etkenler ve jeopolitik risklerin mevcut olduğunu, ABD Merkez Bankası’nın ise faiz kararlarında bekleyip görme yaklaşımını benimseyerek doğru olanı yaptığını belirtti.



Dimon, “Amerikan hükümetinin Çin’den tamamen çekilmek istediğini sanmıyorum. Umarım ikinci, üçüncü, hatta dördüncü tur görüşmeler yapılır ve bu süreç olumlu bir şekilde sonuçlanır” dedi.Kaynak: Bloomberg