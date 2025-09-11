Koç Holding A.Ş. (KCHOL) hisselerinde son dönemde hem takas dağılımı hem de teknik analiz verileri yatırımcıların dikkatini çekiyor. Özellikle son haftalarda artan alım yönlü hareketler, güçlü bir kurumsal talep ile desteklenirken, hisse grafiğinde yükseliş kanalının korunması öne çıkıyor.

TAKAS VERİLERİ

Takas dağılımına bakıldığında HSBC, QNB Invest, Ünlü ve TEB Yatırım gibi kurumların alıcı tarafta öne çıktığı, İş Yatırım, Tacirler ve Ziraat’in ise satış tarafında etkin olduğu görülüyor. HSBC’nin tek başına 22,4 milyon lot net alımla toplamda %50’nin üzerinde pay alması, yabancı ilgisinin hisse üzerinde belirginleştiğini ortaya koyuyor.

QNB Invest’in yaklaşık 4,9 milyon lot, Ünlü’nün 3,4 milyon lot, TEB Yatırım’ın ise 3,2 milyon lot net alımları da dikkat çekici. Bu tablo, orta vadede hisseye yönelik kurumsal destek algısını güçlendiriyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Teknik açıdan incelendiğinde KCHOL uzun süredir yükseliş kanalında hareket ediyor. Hisse 167 TL seviyesinden gelen toparlanma ile birlikte kısa vadede 182,4 TL direncine yaklaşmış durumda. Bu seviyenin üzerinde gerçekleşecek hacimli kırılma, güçlü bir yukarı ivmeyi beraberinde getirebilir. Özellikle 207 TL ana direnç bölgesi, orta vadede trendin yönünü belirleyecek kritik eşik olarak öne çıkıyor. 207 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 230 TL ve uzun vadede 276,5 TL seviyeleri hedef haline gelebilir.

RSI göstergesi 40 seviyelerinden toparlanarak yeniden yükseliş eğilimine girdi. Bu hareket, satış baskısının azaldığına ve alım iştahının yeniden arttığına işaret ediyor. MACD göstergesi de pozitif bölgede kalmayı sürdürerek kısa vadeli yükseliş sinyalini destekliyor. Hacim tarafında ise artan işlem büyüklüğü, olası yukarı yönlü hareketin kalıcılığı açısından önemli bir gösterge niteliği taşıyor.

Kısa vadede 167 TL seviyesinin destek olarak korunması, yükseliş kanalının gücünü artırıyor. Yukarı yönlü hareketlerde 182,4 TL ilk direnç, 207 TL ise trendin yeni hedefi olarak öne çıkıyor. Orta vadede ise kanalın üst bandı olan 276,5 TL seviyesine doğru bir fiyatlama ihtimali teknik göstergelerle destekleniyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.