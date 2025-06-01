Kiler Holding, 30 Haziran 2025 itibarıyla altı aylık konsolide finansal sonuçlarını duyurdu. Şirketin toplam varlıkları 55,1 milyar TL’ye yükselirken, net dönem kârında geçen yılın aynı dönemine göre sert bir düşüş yaşandı. Şirketin toplam varlıkları 55,1 milyar TL’ye ulaştı (31.12.2024: 53,8 milyar TL). Dönen varlıklar 21,2 milyar TL’ye yükselirken, stoklar 12,1 milyar TL seviyesine çıktı. Nakit ve nakit benzerleri 2,4 milyar TL’ye ulaşarak önceki dönemin iki katını aştı.

YÜKÜMLÜLÜKLERDE ARTIŞ

Toplam yükümlülükler 15,3 milyar TL’ye çıktı (önceki: 14,3 milyar TL). Kısa vadeli yükümlülükler 8,7 milyar TL’ye yükselirken, özellikle sigortacılık teknik karşılıklarının 1,5 milyar TL’ye çıkması dikkat çekti. Uzun vadeli yükümlülüklerde ise ertelenmiş vergi borçları 3,9 milyar TL’ye ulaştı. Şirketin özkaynakları 39,8 milyar TL’ye yükseldi. Ana ortaklığa ait özkaynaklar 27,1 milyar TL olurken, kontrol gücü olmayan paylar 12,6 milyar TL seviyesinde gerçekleşti.

NET KÂR GERİLEDİ

Kiler Holding’in altı aylık dönemde hasılatı 2,7 milyar TL oldu. Bu rakam, geçen yılın aynı dönemindeki 5,6 milyar TL’ye göre yüzde 51’lik bir düşüşe işaret ediyor.

Faaliyet kârı: 352 milyon TL (2024/6: -5 milyon TL zarar)

Özkaynak yöntemiyle değerlenen yatırımların katkısı: 619 milyon TL

Net dönem kârı: 221 milyon TL (2024/6: 1,6 milyar TL)

Ana ortaklık payına düşen kâr: 529 milyon TL

Pay başına kâr: 0,33 TL (önceki 0,66 TL)

NAKİT AKIŞI

Şirketin faaliyetlerden yarattığı nakit akışı 174 milyon TL oldu. Yatırım faaliyetleri kaynaklı çıkışlar 41 milyon TL’de kalırken, finansman faaliyetlerinden 258 milyon TL giriş sağlandı. Böylece dönem sonu nakit ve nakit benzerleri 1,1 milyar TL seviyesine ulaştı. Kiler Holding 2025’in ilk yarısında faaliyet kârlılığını toparlarken, net kâr tarafında geçen yılın oldukça gerisinde kaldı. Nakit pozisyonunun güçlenmesi olumlu sinyal verirken, satış gelirlerindeki düşüş ve sigortacılık yükümlülüklerindeki artış dikkat çekici oldu.