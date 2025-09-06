Bu yönüyle, gayrimenkul piyasasına erişimi olmayan bireysel yatırımcıya, borsada işlem gören bir ürün üzerinden alternatif bir yatırım alanı yaratılması hedeflendi.

FİYATLAR ARZ FİYATININ ALTINA GERİLEDİ

Borsa İstanbul’da 14 Ağustos’ta işlem görmeye başlayan Damla Kent sertifikaları, halka arzın ilk günlerinde yoğun ilgi görerek işlem hacminde öne çıktı. Ancak kısa sürede satış baskısı artmaya başladı ve fiyatlar arz fiyatının altına geriledi.

Bu süreçte asıl kırılma noktası ise hukuki boyutta yaşandı. İstanbul 5. İdare Mahkemesi, Damla Kent projesinin bulunduğu alana ilişkin imar planlarını iptal etti. Mahkemenin gerekçeleri arasında, alanın askeri bölge özelliği taşıması, deprem riski altında bulunması, altyapı kapasitesinin yeterli olmaması ve söz konusu bölgenin tampon alan niteliği yer aldı.

Bu iptal kararı, sadece projenin inşaat sürecini değil, aynı zamanda gayrimenkul sertifikalarının geleceğini de belirsiz hale getirdi. Yatırımcılar açısından daha yeni borsaya arz edilmiş bir ürünün kısa süre içinde hukuki tartışmalara konu olması güven sorununu büyüttü. Özellikle uzun vadeli yatırım aracı olarak konumlanan sertifikalarda, yargı sürecinin getirdiği belirsizlik fiyatlara doğrudan yansıdı.

SERTİFİKALARDA AŞAĞI YÖNLÜ BASKI DİKKAT ÇEKİYOR

Teknik analiz tarafında da sertifikalarda aşağı yönlü baskı dikkat çekiyor. Halka arz fiyatı olan 7,59 TL seviyesinden uzaklaşan DMLKT, 6,39 TL’ye kadar geriledi. Grafikte belirgin şekilde düşen bir kanal öne çıkarken, kısa vadeli göstergeler de zayıf seyrini sürdürüyor. İlk önemli destek noktası 6,22 TL seviyesinde bulunuyor.

Bu desteğin altında kalıcı hareketlerin görülmesi halinde, 6,00 TL ve 5,80 TL bandına kadar geri çekilmeler gündeme gelebilir. Yukarı yönlü hareketlerde ise 6,50 TL ilk direnç olarak takip ediliyor. Ardından 6,76 TL ve 7,19 TL seviyeleri kısa vadeli diğer dirençler konumunda.

RSI göstergesinin aşırı satım bölgesine yaklaşması, teknik açıdan kısa süreli tepki alımlarını destekleyebilir ancak genel trendin halen negatif görünümde olduğu da unutulmamalı.

Damla Kent sertifikaları için hukuki sürecin nasıl sonuçlanacağı, yatırımcı güveni açısından belirleyici olacak. Mahkeme kararının ardından yaşanan düşüş trendi, teknik tarafta kritik seviyeleri gündeme getirmiş durumda ve bu süreçte yatırımcıların hem dava sürecindeki gelişmeleri hem de fiyat hareketlerindeki kırılma noktalarını yakından izlemesi gerekiyor.