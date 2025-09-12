Anadolu Grubu bünyesinde faaliyet gösteren şirket, bugün Türkiye’nin dört bir yanında 3.600’ü aşkın mağazasıyla hizmet verirken, dijital satış kanallarını da güçlendirerek çok kanallı bir büyüme stratejisi izliyor.

2025/6 BİLANÇOSUNDA NET KÂR YARI YARIYA DÜŞTÜ

Migros, 2025 yılının ilk yarısına ilişkin finansal sonuçlarını açıkladı. Şirketin konsolide satış gelirleri yılın ilk altı ayında 174,8 milyar TL’ye ulaşarak geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7 oranında artış gösterdi.

Brüt kâr yaklaşık 42 milyar TL’ye çıkarak yüzde 19’luk bir yükseliş kaydetti, FAVÖK ise 8,9 milyar TL’ye ulaşıp yıllık bazda yüzde 63 artış sağladı.

Ancak tüm bu olumlu gelişmelere rağmen net dönem kârı geçen yılın aynı dönemindeki 2,63 milyar TL seviyesinden 1,32 milyar TL’ye gerileyerek yüzde 50 düşüş gösterdi.

Bu zayıflamanın temelinde finansman giderlerindeki artış, operasyonel maliyetlerin yükselmesi ve parasal pozisyon kazançlarının zayıflaması bulunuyor. Ayrıca şirket, esas faaliyetlerinden 6,43 milyar TL zarar açıkladı.

MAĞAZA YATIRIMLARI SÜRÜYOR

Bilanço tarafındaki zayıflığa rağmen Migros yatırımlarına ara vermedi.

Yılın ikinci çeyreğinde 41 yeni mağaza açarak toplam mağaza sayısını 3.683’e çıkaran şirket, net borcunu 5,37 milyar TL’ye gerileterek borçluluk oranlarında disiplinli bir görünüm sergiledi.

TEKNİK GÖRÜNÜMDE GÖZLER 396,75 TL’DE

Finansal sonuçların ardından yatırımcıların gözü borsadaki fiyat hareketlerine çevrildi. Migros hisseleri, 531–557 TL aralığında bulunan gap bölgesini doldurmadan sert bir düşüş yaşadı.

Teknik görünümde 400–410 TL bandı ilk önemli destek konumuna gelirken, satışların devam etmesi halinde piyasada gözler siyah çizgiyle işaretlenen 396,75 TL seviyesine çevrilmiş durumda.

Bu seviye hem uzun vadeli yükselen kanalın alt sınırına denk geliyor hem de geçmişte güçlü bir destek noktası olarak çalışmıştı.

Eğer bu eşik korunursa hissede kısa vadeli toparlanma ihtimali gündeme gelebilir, ancak altına inilmesi halinde 389 TL seviyesinin yeni destek olarak öne çıkması bekleniyor.

Migros, 2025 yılının ilk yarısında satış gelirlerini artırmasına rağmen kârlılıkta önemli bir gerileme yaşadı. Borsada ise teknik görünümde kritik eşik 396,75 TL seviyesinde şekilleniyor.

Bu seviyeden gelecek olası tepki alımları, yatırımcıların kısa vadeli beklentilerini yeniden canlandırabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.