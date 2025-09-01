Yılbaşından bu yana getiri oranlarına bakıldığında Migros’un % -12,75 ile daha yüksek kayıp yaşadığı, BİM’in ise % -1 seviyesinde kaldığı görülüyor. Nakit çevirme süresinde de BİM, -5,72 ile sektörde avantaj sağlarken Migros’un -38,79 gibi daha olumsuz bir tablo çizdiği dikkat çekiyor.

Aktif karlılık ve özsermaye karlılığında BİM öne çıkıyor. Şirketin aktif karlılığı %5,46, özsermaye karlılığı ise %12,11 seviyesinde gerçekleşirken, Migros’ta bu oranlar sırasıyla %3,59 ve %9,48 oldu.

MİGROS’UN OPERASYONEL GÜCÜ

Karlılık tarafında BİM’in üstünlüğüne rağmen, operasyonel performans ve büyüme göstergelerinde Migros’un daha güçlü bir tablo çizdiği görülüyor. Migros’un yıllık brüt kar marjı %24,28 ile BİM’in %18,49 seviyesinin üzerinde. FAVÖK marjı da %6,18 ile BİM’in %4,85’ine kıyasla daha yüksek.

Özsermaye büyümesinde BİM %13,28 ile önde olsa da, aktif büyüme oranı %11,83 ile Migros’ta daha güçlü. Satışların dönemsel büyümesi Migros’ta %10 iken, BİM’de %5’te kaldı.

FAVÖK BÜYÜMESİNDE AÇIK ARA LİDER

En çarpıcı fark ise FAVÖK büyümesinde ortaya çıkıyor. Migros, yıllık bazda %253’lük bir artış yakalayarak BİM’in %25’lik artışına büyük fark attı. Bu veri, şirketin operasyonel kârlılıktaki dönüşümünü gözler önüne seriyor.

GENEL GÖRÜNÜM

Genel tabloda BİM kârlılık göstergelerinde daha istikrarlı görünürken, Migros satış büyümesi, brüt karlılık ve özellikle FAVÖK büyümesinde dikkat çekici bir performans ortaya koydu. Yatırımcıların odağı, kısa vadede BİM’in sağlam kârlılığına, uzun vadede ise Migros’un büyüme potansiyeline çevriliyor.

