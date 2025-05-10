Dünya genelinde enflasyon ve resesyon ikilemi varlık fiyatlamaları üzerinde etkili olmayı sürdürürken, ABD'nin ticaret partnerleriyle olan tarife müzakereleri piyasalardaki ana gündem maddesi olmaya devam ediyor.

ABD, tarifeleri yürürlüğe koymasının ardından ilk ticaret anlaşmasını İngiltere ile yapsa da anlaşmanın teknoloji ve ilaç gibi ekonominin kritik sektörlerine ilişkin temel meseleleri netleştirmediği yönündeki değerlendirmeler risk iştahının sınırlı kalmasına neden oluyor.

Analistler, ABD'nin uzlaşmacı tutumunun diğer ekonomilerle de anlaşma sağlanabileceği konusunda umut verdiğini ancak Trump'ın değişken kararlarının yatırımcıları temkinli hareket etmeye ittiğini kaydetti.

Gelecek hafta ABD'de açıklanacak enflasyon verilerinin ülke ekonomisindeki gidişat hakkında daha çok bilgi vermesi beklenirken, enflasyon verisinin alt kalemlerinde tarifelerin etkilerine yönelik sinyaller aranacak.

NEW YORK BORSASI NEGATİF SEYRETTİ

ABD Merkez Bankasının (Fed) faiz kararının ve tarife müzakerelerinin takip edildiği haftada yatırımcıların temkinli duruşunun etkisiyle New York borsasında negatif bir seyir öne çıktı. Haftalık bazda S&P 500 endeksi yüzde 0,47, Nasdaq endeksi yüzde 0,27 ve Dow Jones endeksi yüzde 0,16 değer kaybetti.

Ülkedeki tahvil piyasalarında satıcılı bir seyir hakim olurken, ABD'nin 10 yıllık tahvil faizi yaklaşık 8 baz puanlık artışla haftayı yüzde 4,39'dan kapattı.

ALTIN VE PETROLDE SON DURUM...

Altının ons fiyatı geçen hafta, haftalık bazda yüzde 2,58 yükselişle 3 bin 325 dolardan kapandı. Dolar endeksi haftalık bazda yüzde 0,3 yükselişle haftanın son işlem gününü 100,3'ten tamamlarken, Brent petrolün varil fiyatı, geçen hafta yüzde 4 artışla 63,8 dolardan alıcı buldu.

Geçen hafta para politikası kararını açıklayan Fed, politika faizini beklentiler dahilinde yüzde 4,25-4,50 aralığında sabit tuttu. Bankadan yapılan açıklamada, ekonomik görünüme ilişkin belirsizliklerin daha da arttığı belirtilerek, daha yüksek işsizlik ve daha yüksek enflasyon risklerinin çoğaldığı görüşünde olunduğu aktarıldı.



Fed Başkanı Jerome Powell da faiz kararının ardından düzenlediği basın toplantısında, büyük tarife artışlarının sürdürülmesi halinde enflasyon ve işsizliğin artabileceği, ekonomik büyümenin yavaşlayabileceği uyarısında bulundu.

Analistler, ABD ekonomisinde henüz tarifelerin etkilerine ilişkin sinyallerin net olmadığını ve göstergelerin ekonominin istikrarlı bir durumda olduğunu ifade ederek, istihdam piyasasındaki soğuma ve büyümeye yönelik risklerin artmasının Fed'in işini zorlaştıracağını söyledi.



FED'İN KARARLARI YAKINDAN TAKİP EDİLECEK

Powell'ın yüksek enflasyon risklerine karşı duyarlı davrandığını vurgulayan analistler, uzun vadeli enflasyon beklentilerinde bir bozulma olması durumunda Fed'in açıklamaları ve atacağı adımların yakından izleneceğini kaydetti.

Yeni haftada salı günü tüketici enflasyonu, perşembe üretici enflasyonu, New York Fed sanayi endeksi, perakende satışlar, haftalık işsizlik maaşı başvuruları, Fed Başkanı Powell'ın konuşması, sanayi üretimi ve kapasite kullanım oranı, cuma ise konut başlangıçları, inşaat izinler ve Michigan Üniversitesi tüketici güven endeksi verileri takip edilecek.

AA