Son dönemde 177 dolar seviyelerinde tutunan hisse, 184,48 dolara kadar test ederek formasyonun üst sınırına dayandı. Teknik analistler, bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk hedefin 232 dolar olabileceğini, daha geniş vadede ise 275 dolar bandının gündeme gelebileceğini belirtiyor.

Alt tarafta ise 164–169 dolar aralığı güçlü destek olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin korunması, trendin sağlığı açısından kritik öneme sahip. Aksi durumda kısa vadeli düzeltme ihtimali gündeme gelebilir.

FORMASYONU DESTEKLEYEN HİKÂYE

NVIDIA, yapay zekâ çiplerindeki liderliği ve küresel talebin güçlü seyriyle yatırımcıların ilgisini çekmeye devam ediyor. Şirketin büyüme hikâyesi teknik görünümü desteklerken, ABD-Çin gerilimi gibi küresel riskler piyasa üzerinde baskı unsuru olarak kalmayı sürdürüyor.

Teknik açıdan çanak formasyonunu katlamaya hazırlanan NVIDIA hisseleri, yatırımcılar için heyecan verici bir döneme girmiş durumda. 185 dolar üzerindeki kapanışlar yeni bir yükseliş dalgasının habercisi olabilir.

YATIRIM TAVSİYESİ DEĞİLDİR