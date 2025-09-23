Borsa İstanbul’un öne çıkan teknoloji şirketlerinden Kontrolmatik Teknoloji (#KONTR), haftalardır yatırımcıların merakla takip ettiği kritik direnç seviyesini aşarak güçlü bir teknik sinyal verdi. Daha önce yaptığımız analizlerde vurguladığımız gibi, hisse 36–37 TL bandında güç toplayarak yukarı yönlü kırılımın hazırlığını yapıyordu. Nitekim grafik bugün bu kırılımı teyit etti.

GRAFİKTE KRİTİK DÖNEMEÇ

Teknik görünüme göre KONTR, uzun süredir içinde bulunduğu düşen trend kanalını kırarak yatırımcılara yeniden umut aşıladı.

• 31,70 TL seviyesinden başlayan alımlar, hisseyi yukarı taşıdı.

• 36,20 TL üzerinde tutunmayı başaran fiyat hareketi, 37 TL’nin üstünde kalıcılık sağladı.

• Bu tablo, ilk hedef olarak görülen 51,50 TL direncine doğru güçlü bir işaret verdi.

Eğer 51,50 TL üzerinde hacimli kapanışlar gelirse, orta vadede 70 TL, uzun vadede ise 97,35 TL zirvesi masada olacak. Bu da mevcut seviyelerden %100’e yakın bir yükseliş potansiyeline işaret ediyor.

ŞİRKETTEN SON HABERLER

Kontrolmatik Teknoloji, son dönemde hem iç piyasada hem de küresel ölçekte dikkat çeken projelere imza atıyor. Savunma sanayi, enerji ve dijital altyapı alanında büyümesini sürdüren şirket, özellikle Afrika ve Orta Doğu pazarında aldığı yeni ihalelerle gündeme gelmişti. Ayrıca enerji depolama çözümleri ve yeşil enerji yatırımlarıyla da sıkça öne çıkıyor.

Bu gelişmeler, şirketin uzun vadeli büyüme hikayesini desteklerken, teknik tarafta görülen pozitif tabloyu da güçlendiriyor. Yatırımcıların gözü kulağı hem yeni projelerde hem de hisse grafiğinin kritik dirençleri aşmasında olacak.

PİYASA BEKLENTİSİ

Analistlere göre KONTR’ün hikayesi sadece kısa vadeli teknik kırılımla sınırlı değil. Enerji dönüşümü, savunma sanayi projeleri ve veri merkezi yatırımlarıyla birlikte şirketin önümüzdeki dönemde kârlılığını artırması bekleniyor. Özellikle küresel ölçekteki ortaklık ve iş birlikleri, yatırımcıların iştahını kabartıyor.

SIKÇA SORULAN SORULAR

KONTR hangi sektörlerde faaliyet gösteriyor?

Enerji, savunma sanayi, dijital altyapı ve enerji depolama sistemleri alanında faaliyet gösteriyor.

Hissede kritik seviyeler neler?

Kısa vadede 51,50 TL en önemli direnç. Üstü aşılırsa 70 TL ve 97,35 TL seviyeleri gündeme gelecek. Destek noktaları ise 36,20 TL ve 31,70 TL.

Şirketin son dönemdeki projeleri neler?

Afrika ve Orta Doğu’da aldığı enerji ve altyapı ihaleleri, savunma sanayi iş birlikleri ve enerji depolama yatırımları öne çıkıyor.

Yatırımcılar neye dikkat etmeli?

Teknik kırılım sonrası 51,50 TL üzerinde kalıcı olup olmayacağı kritik. Ayrıca yeni iş anlaşmaları ve finansal sonuçlar, hissede trendin yönünü belirleyecek.

