Jeopolitik gelişmeler ve ticaret belirsizliği petrol fiyatlarını yukarı taşıyor. Ukrayna ve Rusya saldırılarının ardından Ağustos ayı kontratlı Brent ham petrolü, geçen hafta %2,2 değer kaybettikten sonra varil başına 65 dolara yükselirken, WTI petrolü 62 doların üzerinde seyretti.

411 BİN VARİL KARARI

Cumartesi günü OPEC ve müttefikleri Temmuz ayı için petrol üretimini günlük 411 bin varil artırma kararını açıkladı. Bu, Mayıs ve Haziran kararlarına paralel bir arz artışına işaret ederken OPEC+’nın daha yüksek bir arz artışına gidebileceği yönündeki beklentiler gerçekleşmemiş oldu.



Goldman Sachs da OPEC+’nın Ağustos ayında son dört ayda olduğu gibi üretim artışını tekrarlayacağını tahmin etti.

Yatırım bankası daha önce OPEC+’ın arz artışına ara verebileceğini öngörmüştü. Daan Struyven öncülüğündeki analistler, “Nispeten sıkı spot petrol temelleri, beklenenden iyi açıklanan küresel faaliyet verileri ve yaz mevsiminde petrol talebinin güçlenmesi” gibi faktörlerinin destekleyici olduğunu belirtti. Analistler, “Beklenen talep yavaşlamasının, 6 Temmuz’da ağustos ayı üretim seviyelerine karar verilirken üretim artışını durduracak kadar keskin olması olası görünmüyor” dedi.