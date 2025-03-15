Otomotiv üretimi şubat ayında geçen önceki yılın aynı ayına göre yüzde 13,3 azalırken, otomobil üretimi yüzde 11,3 geriledi. Üretim ocakta yüzde 3 daralmıştı.

Şubat ayında toplam pazar geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 15,3 azalarak 93 bin 864 adet düzeyinde gerçekleşti. Bu dönemde otomobil pazarı ise yüzde 7,6 oranında azaldı ve 76 bin 21 adet oldu.

İhracat otomotivde yüzde 10,5 düşüşle 79 bin 977 adet, otomobilde yüzde 17,9 düşüşle 45 bin 811 adet olarak gerçekleşti.

ÜRETİM YÜZDE 9 DÜŞTÜ

Yılın ilk iki ayında toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 9 düşüşle 218 bin 991 adet olarak gerçekleşti. Otomobil üretimi ise ise yüzde 6 geriledi ve 141 bin 496 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 224 bin 348 adedi buldu. Yılın ilk iki ayında ticari araç üretimi ise bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 13 oranında geriledi. Bu dönemde, ağır ticari araç grubunda üretim yüzde 54, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 8 düşüş yaşandı.