Borsa İstanbul’da işlem gören çok sayıda şirket, halen defter değerinin altında fiyatlanıyor. Yatırımcıların sıklıkla takip ettiği Piyasa Değeri / Defter Değeri (PD/DD) oranı, bir şirketin borsadaki piyasa değerinin bilançosunda görülen özsermayesine

oranını gösteriyor.

Bu oran yatırımcılar açısından şirketlerin varlıklarına göre ucuz mu yoksa pahalı mı işlem gördüğünü anlamada önemli bir gösterge olarak kullanılıyor. Genel kabul gören değerlendirmeler şu şekilde öne çıkıyor:

PD/DD < 1: Şirketin piyasa değeri, defter değerinden düşük. Bu durum genellikle iskontolu olarak yorumlanır ancak tek başına yatırım kararı için yeterli değildir.

PD/DD = 1: Piyasa değeri ile defter değeri birbirine eşittir.

PD/DD > 1: Şirketin piyasa değeri defter değerinin üzerindedir. Bu, yatırımcıların şirketin gelecekteki büyüme potansiyeline prim verdiğini gösterir.

Borsa İstanbul’da PD/DD değeri 1’in altında olan şirketlerden öne çıkanlar şunlardır:

ZORLU ENERJİ (ZOREN) – 0,40

Listedeki en düşük PD/DD oranına sahip şirket. Yüksek borçluluk yapısı ve finansman giderleri nedeniyle piyasa tarafından ciddi iskonto ile fiyatlanmaktadır.

İŞ GYO (ISGYO) – 0,46

Gayrimenkul yatırım ortaklığı sektöründe faaliyet gösteren İş GYO, sahip olduğu portföye rağmen defter değerinin neredeyse yarısına yakın bir fiyatla işlem görmektedir.

AKFEN GYO (AKFGY) – 0,49

Gayrimenkul portföyü güçlü olmasına rağmen, piyasa değerlemesinde iskontolu işlem gören bir diğer GYO şirketidir.

VESTEL (VESTL) – 0,49

Türkiye’nin önde gelen elektronik üreticilerinden Vestel, ihracat pazarlarındaki belirsizlik ve kârlılıktaki dalgalanmalar nedeniyle düşük çarpanla işlem görmektedir.

EMLAK KONUT GYO (EKGYO) – 0,58

Kamu destekli büyük bir gayrimenkul yatırım ortaklığı olmasına karşın, sektörün genel durgunluğu nedeniyle düşük PD/DD oranıyla fiyatlanmaktadır.

KARDEMİR (KRDMD) – 0,61

Demir-çelik sektöründeki dalgalanmalar ve küresel talep zayıflığı Kardemir’in defter değerine göre düşük işlem görmesine yol açmaktadır.

TÜRK HAVA YOLLARI (THYAO) – 0,72

Global havacılık sektöründeki güçlü konumuna rağmen, borçluluk ve dalgalı operasyonel kârlılık nedeniyle defter değerinin altında işlem görmektedir.

AKFEN YENİLENEBİLİR ENERJİ (AKFYE) – 0,70

Enerji sektöründe faaliyet gösteren şirket, büyüme potansiyeline rağmen düşük çarpanla fiyatlanmaktadır.

PEKER GYO (PEKGY) – 0,76

Gayrimenkul sektöründe faaliyet gösteren şirket, portföyüne karşın piyasa tarafından sınırlı değerlenmektedir.

ŞİŞECAM (SISE) – 0,76

Türkiye’nin en köklü sanayi şirketlerinden biri olmasına karşın, PD/DD’si halen 1’in altında seyretmektedir.

SABANCI HOLDİNG (SAHOL) – 0,76

Türkiye’nin en büyük holdinglerinden biri olmasına rağmen, PD/DD oranı defter değerinin altında bulunuyor.

EREĞLİ DEMİR ÇELİK (EREGL) – 0,78

Sektörünün en büyük oyuncusu olan Ereğli, küresel çelik piyasasındaki zayıflık nedeniyle düşük çarpanla işlem görmektedir.

HALKBANK (HALKB) – 0,86

Kamu bankası kimliğiyle işlem gören Halkbank’ın piyasa değeri, bilanço büyüklüğüne kıyasla düşük kalmaya devam etmektedir.

KOÇ HOLDİNG (KCHOL) – 0,95

Türkiye’nin en büyük sanayi ve hizmet gruplarından biri olan Koç Holding, defter değerine çok yakın seviyede fiyatlanmaktadır.

PETKİM (PETKM) – 0,95

Petrokimya sektöründe faaliyet gösteren Petkim, düşük kârlılık dönemlerinin etkisiyle defter değerinin altında işlem görmektedir.

DOĞUŞ OTOMOTİV (DOAS) – 0,99

Otomotiv sektöründe faaliyet gösteren şirket, defter değerine oldukça yakın seviyeden işlem görmekte olup listede en yüksek PD/DD oranına sahiptir.

PD/DD oranı, bir şirketin ucuz ya da pahalı olduğunu anlamada ilk bakışta yol gösterici olsa da, tek başına yatırım kararı almak için yeterli değildir. Şirketlerin kârlılık durumu, borçluluk oranı, sektör dinamikleri, büyüme stratejileri ve makroekonomik koşullar mutlaka dikkate alınmalıdır.

Dolayısıyla PD/DD oranı 1’in altında olan şirketler iskontolu görünse de, bu durum doğrudan “alım fırsatı” anlamına gelmez. Oranın yanında finansal tablolar, sektör eğilimleri ve şirketin geleceğe dair beklentileri birlikte değerlendirilmelidir.