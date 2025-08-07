THY’den yapılan açıklamada, İspanyol Air Europa'dan hisse alımı için görüşmelerin sürdüğü paylaşıldı.

Açıklamada, "Hala çok ilgileniyoruz, çok yakında bağlayıcı bir teklif vermeye hazırlanıyoruz. Ancak henüz o aşamaya gelmedik" denildi.

Yönetim kurulu kararı ve onayının ardından gelişmelerin kamuoyu ile paylaşılacağı bildirildi.

THY, AİR EUROPA İÇİN GÖRÜŞMELER YAPTIĞINI DUYURMUŞTU

THY, haziran ayında Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) paylaştığı bildiriminde, Air Europa'da yatırım ve ortaklık fırsatlarının incelenmesi amacıyla bağlayıcı olmayan görüşmeler yaptığını açıklamıştı.

2 GÜÇLÜ RAKİP ÇEKİLDİ

Air Europa ile ilgilenen diğer havayolu şirketlerinden olan Air France-KLM, geçen hafta yaptığı açıklamada hisse alımından vazgeçtiğini duyurmuştu.

Alman Lufthansa da dün Air Europa'da hisse almaktan vazgeçtiğini açıklamıştı.