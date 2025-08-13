Borsa İstanbul’da işlem gören ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (ASELS) hissesi, teknik analiz göstergelerine göre kritik bir dönüş sinyali verdi. Saatlik grafikte düşen kanalın alt bandı olan 170,4 TL seviyesinden gelen tepki alımları, hissede yukarı yönlü hareketi başlattı.

İLK DURAK: 182 TL

Teknik analizde öne çıkan ilk hedef, düşen kanalın üst bandı ile Fibonacci %61,8 geri çekilme seviyesinin çakıştığı 182 TL civarıdır. Bu seviye, yalnızca kanalın üst sınırı olması nedeniyle değil, aynı zamanda geçmişte çok sayıda tepe-dip dönüşüne sahne olmuş güçlü bir yatay direnç bölgesine denk geldiği için kritik öneme sahiptir. Saatlik periyotta bu seviyeye yaklaşırken işlem hacmindeki artış, alıcıların piyasaya girdiğini gösterecektir. Ancak bu noktada sıkışma formasyonu ya da satıcı baskısının artması ihtimali göz ardı edilmemelidir. 182 TL üzerinde kapanışlar, düşen trendin teknik olarak sonlandığına işaret edebilir ve yükseliş dalgasının hacim destekli şekilde devam etmesi olasılığını güçlendirebilir.

İKİNCİ HEDEF: 191 TL

182 TL’nin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde fiyatın yönelmesi beklenen bir sonraki önemli seviye, geçmişte çoklu testlerden geçmiş yatay direnç olan 191 TL’dir. Bu bölge, aynı zamanda önceki majör zirveler ile harmonik formasyonun potansiyel tamamlanma noktası arasında yer almakta. 191 TL seviyesi, psikolojik eşik olma özelliği nedeniyle yatırımcı davranışlarında önemli bir rol oynar; özellikle uzun vadeli pozisyon sahipleri için kâr realizasyonu alanı olarak görülebilir. Bu seviyenin güçlü hacimle kırılması, orta vadede yeni zirve arayışlarını tetikleyebilir ve fiyatı 200 TL üzerindeki bölgelere taşıyabilecek ivmeyi yaratabilir. Ancak 191 TL’den gelebilecek kar satışlarına karşı stop seviyelerinin belirlenmesi, risk yönetimi açısından kritik olacaktır.

RSI’DAN GÜÇLÜ SİNYAL

Göreceli Güç Endeksi (RSI), aşırı satım bölgesinden sert dönüş yaparak kısa vadeli alım sinyali üretti. Bu durum, teknik olarak yükselişin devam edebileceğini destekliyor. Kısa vadede 170 TL seviyesi ana destek konumunda. Bu seviyenin altındaki kapanışlar, düşüş trendinin yeniden hız kazanmasına neden olabilir.

Yasal Uyarı ve Sorumluluk Reddi:

Bu haber, tamamen kamuya açık veriler ve teknik analiz göstergeleri kullanılarak hazırlanmış olup, yalnızca genel bilgi ve yorum niteliği taşımaktadır. Burada yer alan hiçbir ifade, herhangi bir yatırım aracının alım-satımına yönelik bir teklif, tavsiye, yönlendirme veya yatırım danışmanlığı kapsamında değildir. Yatırım kararları, kişilerin mali durumları, risk-getiri tercihleri ve yatırım hedefleri dikkate alınarak, yetkili kurumlar tarafından sunulan yatırım danışmanlığı hizmeti çerçevesinde verilmelidir. Bu içerikte yer alan bilgi, yorum ve analizler kesinlikle yatırım tavsiyesi değildir. Burada belirtilen seviyeler, göstergeler ve değerlendirmeler, piyasa koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebilir. Yatırımlarınızın değerinin artabileceği gibi azalabileceğini, hatta yatırdığınız tutarın tamamını kaybedebileceğinizi unutmamanız gerekir. Haberi hazırlayan veya yayımlayan kişi ve kuruluşlar, bu metinde yer alan bilgi, görüş ve verilerin kullanılması sonucunda ortaya çıkabilecek doğrudan veya dolaylı zararlardan hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.