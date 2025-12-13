Sosyolojide NEET (Not in Employment, Education or Training) olarak adlandırılan, Türkiye'de ise kamuoyunda sıkça "ev genci" olarak tanımlanan bu grup; ne eğitim hayatına devam ediyor ne de bir işte çalışıyor.

Veriler, Türkiye'de her 4 gençten birinin bu kategoride olduğunu gösteriyor.

ZİRVE YİNE DEĞİŞMEDİ: TÜRKİYE İLK SIRADA

OECD'nin "Bir Eğitim Düzeyi, Yaş Grubu ve Cinsiyete Göre Genç Yetişkinlerin Dağılımı" başlıklı grafiğine göre Türkiye, kendisine en yakın takipçisi olan ülkelerle arasını açmış durumda.Listede Türkiye'yi %23,5 ile Kolombiya ve %22,4 ile Kosta Rika takip ediyor.

Ekonomik krizlerle boğuşan veya gelişmekte olan bu ülkelerin dahi önünde yer alınması, genç işsizliği ve eğitimden kopuş sorununun derinliğini gözler önüne seriyor.

OECD Ortalamasının İki KatıTablodaki en çarpıcı detaylardan biri, Türkiye'nin OECD ortalaması ve gelişmiş ülkelerle arasındaki uçurum.

• OECD Ortalaması: Yaklaşık %13 seviyelerinde seyrederken, Türkiye %26,5 ile bu oranın iki katından fazla bir seviyede.

• Avrupa ile Fark: İngiltere'de bu oran %14,1, Almanya'da %9,4, Hollanda'da ise sadece %5,8.

Hollanda'da yaşayan bir gencin "boşta kalma" ihtimali, Türkiye'deki yaşıtına göre yaklaşık 5 kat daha az.

GENÇLER İÇİN "KAYIP YILLAR" TEHLİKESİ

Uzmanlar, 15-29 yaş aralığının bir bireyin mesleki gelişimi ve toplumsal hayata katılımı için en kritik dönem olduğunu vurguluyor.

Ne okulda ne de işte olan bu genç nüfusun büyümesi, uzun vadede "beşeri sermaye kaybı" ve sosyal izolasyon riskini beraberinde getiriyor.

Sadece ekonomik değil, psikolojik boyutları da olan bu durum; gençlerin gelecek kaygısını artırırken, "ev genci" kavramının geçici bir durumdan ziyade kalıcı bir statüye dönüşmesine neden oluyor.Rapordaki diğer dikkat çekici veriler ise şöyle:

• Akdeniz ülkelerinde durum: Yunanistan (%17,3), İtalya (%16,5) ve İspanya (%16,4) da listenin üst sıralarında yer alsa da Türkiye ile aralarında ciddi bir puan farkı bulunuyor.

• İskandinav farkı: Norveç (%6,2) ve İsveç (%7,5) gibi ülkeler, genç nüfusu eğitime veya iş gücüne en başarılı entegre eden ülkeler olarak listenin sonlarında yer alıyor.