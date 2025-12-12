Memiş’e göre ABD Merkez Bankası’nın (Fed) 25 baz puan ve Türkiye Cumhuriyet Merekez Bankası’nın (TCMB) 150 baz puanlık faiz indirimleri piyasa beklentilerine paralel gerçekleştiği için sert bir sürpriz etki yaratmadı.

Memiş, Fed’in yıl bitmeden bir indirim yapmasıyla 2026 için olan "en az 5 faiz indirimi" beklentisini 4 indirime revize ettiğini söyledi.

GÜNCEL ALTIN FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN!

MEVDUAT FAİZİNDE ASIL SORU: PARA NEREYE GİDECEK?

Memiş’e göre Türkiye tarafında enflasyondaki gerilemenin sürmesi durumunda mevduat faizlerinde yüzde 40’ın altı ihtimali gündeme gelebilir. Memiş, asıl sorunun, bu paradan çıkan yatırımcının hangi kanala yöneleceği olduğunu belirtti.

Kredi faizlerinde büyük bir açılmanın 2026’nın ilk yarısında değil, ikinci yarısında daha olası olduğunu öngördü. Ayrıca ilk kez ev alacaklara özel kredi başlığının 2026’nın ilk çeyreğinde gündeme gelebileceğini ifade etti.

ALTINDA "ALIM FIRSATI"

Memiş, değerli metaller ve Bitcoin için yatırımcılara yönelik önemli alım-satım seviyelerini paylaştı.

Kapalıçarşı’da 5.815 TL civarında seyreden gram altında, 5.800 TL altının "alım fırsatı" olarak izlenebileceğini söyledi. Memiş, ocak ayı itibarıyla yükseliş beklentisinin sürdüğünü belirtti.

Noel dönemi nedeniyle ons altında sert hareketlerin zayıfladığı 4.200–4.250 dolar bandındaki sıkışmanın devam ettiğini yorumladı.

GÜMÜŞ UYARISI

İslam Memiş, son yükseliş sonrası gümüş için “bu seviyeler yeni maliyet için riskli” uyarısında bulundu.

Bu yıl uyanışa geçen gümüş piyasası için sert geri çekilmelerin olabileceği riskine dikkat çekti.