SEGMN için özellikle son hareketlerde gözlenen yapılar, olası bir Ters Omuz Baş Omuz (TOBO) formasyonuna işaret ediyor.

Ancak bu tatlı rüyanın başlaması için yatırımcıların önce acı bir düzeltmeyi göğüslemesi gerekebilir.

TOBO FORMASYONU: SAĞ OMUZ TAMAMLANIYOR

TradingView üzerindeki grafikte, SEGMN hissesi sol omuz ve baş bölgesini oluşturmuş gibi görünürken, şu an sağ omuz aşamasında.

Teknik formasyonun tamamlanabilmesi için fiyatın 20 TL seviyesinin altına kadar gerileme ihtimali bulunuyor.

Bu durum kısa vadede yatırımcılar için bir risk olarak algılansa da, büyük resimde güçlü bir yükselişin öncüsü olabilir.

Formasyonun boyun çizgisi yaklaşık 24-25 TL bandında.

Bu seviyenin yukarı kırılması hâlinde, teknik hedef 31,40 TL ve üzeri olabilir.

Ancak o noktaya gelinmeden önce fiyatın bir kez daha 18-19 TL bandına çekilmesi teknik olarak sağlıklı bir düzeltme olarak değerlendiriliyor.

RSI'DA YAVAŞLAYAN MOMENTUM

Grafikteki RSI göstergesi de yukarı yönlü trendini kaybetmiş durumda.

Bu da fiyatın kısa vadede yorulduğuna ve olası bir geri çekilmenin teknik olarak desteklendiğine işaret ediyor.

GIDA SEKTÖRÜ SEZONLUK ETKİDE

Seğmen Kardeşler Gıda’nın faaliyet alanı olan reçel, pekmez, bal ve marmelat ürünlerinde yaz aylarında artan tüketim, bilanço tarafında destekleyici olabilir.

Ancak teknik anlamda bir düzeltme süreci yaşanması hâlinde, yatırımcının sabırlı olması kritik.

SEGMN hissesi düşebilir mi? Evet. Ama bu düşüş, güçlü bir çıkışın yapı taşlarından biri olabilir.

Teknik formasyonun tamamlanması ve destek seviyelerinin test edilmesi, uzun vadeli yatırımcılar için fırsata dönüşebilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.