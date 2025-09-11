Teknik grafikte 34,92 TL seviyesi kritik destek konumunda yer alırken, yukarı yönlü hareketlerde ise 44,80 TL ve 51,70 TL ara dirençler, 65,95 TL ise orta vadeli güçlü hedef olarak öne çıkıyor.

RSI göstergesi 40 seviyesine yakın seyrederken, hisse aşırı satım bölgesine yaklaşmış durumda. Bu durum, kısa vadede tepki alımlarını tetikleyebilecek bir zemine işaret ediyor. Ancak RSI’ın yeniden 50 seviyesinin üzerine çıkamaması halinde, satış baskısının devam etme olasılığı masada kalıyor. MACD göstergesi ise hâlâ negatif bölgede bulunuyor ve trendin yukarı dönmesi için 41,50 TL üzerinde kalıcılık sağlanması gerekiyor.

YABANCI YATIRIMCILARIN İLGİSİ DİKKAT ÇEKİYOR

Takas dağılımı incelendiğinde alıcı tarafında YFAS, Bank of America ve Yapı Kredi öne çıkıyor. YFAS yaklaşık 14,1 milyon lot net alımla ilk sırada yer alırken, Bank of America’nın 12,8 milyon lotluk alımı dikkat çekiyor. Yerli kurumlardan Ziraat ve TEB Yatırım da pozitif tarafta bulunuyor. Satış tarafında ise Ak Yatırım ve İş Yatırım’ın ağırlığı göze çarpıyor. Ak Yatırım yaklaşık 23,9 milyon lot, İş Yatırım ise 22,3 milyon lot net satışla hissede aşağı yönlü baskıyı artırıyor.

Bu tablo, yabancı yatırımcıların hisseyi toplamaya devam ettiğini, bazı yerli kurumların ise satış yönünde pozisyon aldığını ortaya koyuyor. Teknik açıdan bakıldığında 34,92 TL üzerinde tutunma sürdüğü sürece yukarı yönlü tepki ihtimali korunuyor. 44,80 TL üzerinde kapanışların gelmesi durumunda 51,70 TL ve ardından 65,95 TL seviyeleri yeniden gündeme gelebilir. Ancak, güçlü yerli satışlarının devam etmesi halinde 34 TL altının test edilme riski göz ardı edilmemeli.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.