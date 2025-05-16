Donald Trump'ın oluşturduğu ticaret gerginlikleri azalmaya başladı. ABD-ÇİN arasındaki tarife gerginliğinde yumuşama beklenmesine rağmen JPMorgan CEO'su Jamie Dimon, ABD'de resesyon riskinin devam ettiğinin altını çizdi.

ABD ile Çin arasındaki tarife müzakereleri sonrası ticaret gerginliklerinin azalması bekleniyor. JPMorgan CEO’su Jamie Dimon, ABD ile Çin arasındaki tarifelerin düşürülmesine yönelik anlaşma sonrası durgunluk beklentilerinin azalmasına rağmen, bir resesyon olasılığını göz ardı etmiyor.

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ABD İÇİN RESESYON RİSKİ DEVAM EDİYOR

Dimon, piyasalardaki dalgalanmanın azalması ve iki ülke arasında ticaret anlaşmasına dair ilerleme umutlarının artmasına rağmen, ekonomik yavaşlamanın hâlâ mümkün olduğunu söyledi.

Dimon, “Bu konuda yüzde 50 ihtimal veren ekonomistlere katılıyorum. Bir durgunluk olursa, ne kadar derin olacağını ya da ne kadar süreceğini bilemiyorum. Umarım bunu atlatırız ama şu aşamada tamamen ihtimal dışı bırakamam” dedi.

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Dimon’un durgunluk olasılığını göz ardı etmemesinin nedeni, piyasalar ve ekonomi üzerinde baskı oluşturmaya devam eden belirsizlikler. Bu riskler arasında jeopolitik çatışmalar, Amerika’nın artan borç yükü, yükselen faiz oranları ve gümrük tarifeleri yer alıyor.

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