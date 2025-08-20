Borsa İstanbul’da işlem yapan kurumsal yatırımcıların 11.45 itibarıyla en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler dikkat çekti. Tera, QNB Invest ve Marbaş’ın öne çıkan hamleleri yatırımcıların gündemine oturdu.

TERA’NIN ALIM LİSTESİNDE FROTO ZİRVEDE

Tera Yatırım, gün içinde en fazla alımı 109,4 milyon TL ile Ford Otosan (FROTO) hisselerinde yaptı. Şirketin alım listesinde ikinci sırada 101 milyon TL ile VSNMD, üçüncü sırada ise 25,1 milyon TL ile Migros (MGROS) yer aldı.

Tera Yatırım'ın en çok alım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı;

TEHOL: 23.193.361 TL

ASELS: 15.607.785 TL

TERA:11.614.959 TL

EREGL: 11.501.600 TL

SMRVA: 8.573.575 TL

ALKLC: 7.973.111 TL

THYAO: 5.004.154 TL

QNB INVEST’TE BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI

QNB Invest tarafında ise bankacılık hisselerine yoğun ilgi görüldü. Kurum, en fazla alımı 80,2 milyon TL ile Kardemir (KRDMD) hisselerinde gerçekleştirdi. Onu 50,8 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 42,4 milyon TL ile Akbank (AKBNK) takip etti.

QNB Invest 'in en çok alım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı;

KTLEV: 32.404.070 TL

ASELS: 26.543.530 TL

SASA: 26.131.237 TL

THYAO: 23.295.724 TL

VESTL: 15.176.237 TL

DAGHL: 13.819.651 TL

KCHOL:13.328.053 TL

MARBAŞ’IN İLK TERCİHİ KTLEV OLDU

Marbaş Menkul, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)'da öne çıkan hisse ise 166,6 milyon TL ile KTLEV oldu. Kurumun alımları arasında ayrıca 19,6 milyon TL ile Şişecam (SISE) ve 14,8 milyon TL ile Garanti Bankası (GARAN) yer aldı.

Marbaş Yatırım 'ın en çok alım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı;

SKBNK: 13.741.611 TL

PGSUS: 12.454.131 TL

YAYLA: 12.107.817 TL

EKGYO: 10.210.984 TL

ASTOR: 8.401.243 TL

TCELL: 8.008.217 TL

AVHOL:7.496.861 TL