Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi güne yatay seyirle 10.961,99 puandan başladı. Saat 11.45 itibarıyla ise kurumsal yatırımcıların en fazla net alım yaptığı hisseler öne çıktı. Tera, QNB Invest ve Marbaş’ın tercih ettiği hisselerde otomotivden bankacılığa, perakendeden sanayiye kadar geniş bir yelpazede hareketlilik dikkat çekti. İşte detaylar...
Borsa İstanbul’da işlem yapan kurumsal yatırımcıların 11.45 itibarıyla en yüksek net alım gerçekleştirdiği hisseler dikkat çekti. Tera, QNB Invest ve Marbaş’ın öne çıkan hamleleri yatırımcıların gündemine oturdu.
TERA’NIN ALIM LİSTESİNDE FROTO ZİRVEDE
Tera Yatırım, gün içinde en fazla alımı 109,4 milyon TL ile Ford Otosan (FROTO) hisselerinde yaptı. Şirketin alım listesinde ikinci sırada 101 milyon TL ile VSNMD, üçüncü sırada ise 25,1 milyon TL ile Migros (MGROS) yer aldı.
Tera Yatırım'ın en çok alım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı;
TEHOL: 23.193.361 TL
ASELS: 15.607.785 TL
TERA:11.614.959 TL
EREGL: 11.501.600 TL
SMRVA: 8.573.575 TL
ALKLC: 7.973.111 TL
THYAO: 5.004.154 TL
QNB INVEST’TE BANKACILIK HİSSELERİ ÖNE ÇIKTI
QNB Invest tarafında ise bankacılık hisselerine yoğun ilgi görüldü. Kurum, en fazla alımı 80,2 milyon TL ile Kardemir (KRDMD) hisselerinde gerçekleştirdi. Onu 50,8 milyon TL ile İş Bankası (ISCTR) ve 42,4 milyon TL ile Akbank (AKBNK) takip etti.
QNB Invest 'in en çok alım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı;
KTLEV: 32.404.070 TL
ASELS: 26.543.530 TL
SASA: 26.131.237 TL
THYAO: 23.295.724 TL
VESTL: 15.176.237 TL
DAGHL: 13.819.651 TL
KCHOL:13.328.053 TL
MARBAŞ’IN İLK TERCİHİ KTLEV OLDU
Marbaş Menkul, Gayrimenkul Yatırım Ortaklıkları (GYO)'da öne çıkan hisse ise 166,6 milyon TL ile KTLEV oldu. Kurumun alımları arasında ayrıca 19,6 milyon TL ile Şişecam (SISE) ve 14,8 milyon TL ile Garanti Bankası (GARAN) yer aldı.
Marbaş Yatırım 'ın en çok alım yaptığı diğer hisseler şu şekilde sıralandı;
SKBNK: 13.741.611 TL
PGSUS: 12.454.131 TL
YAYLA: 12.107.817 TL
EKGYO: 10.210.984 TL
ASTOR: 8.401.243 TL
TCELL: 8.008.217 TL
AVHOL:7.496.861 TL