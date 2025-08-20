Türk Hava Yolları A.O. (THYAO), İspanyol havayolu Air Europa’nın pay devri için 300 milyon euro tutarında yatırım anlaşması imzaladı. Bu adım, THY’nin Avrupa pazarında stratejik konumunu güçlendirmesi ve küresel ölçekte büyüme planlarını hızlandırması açısından kritik bir gelişme olarak değerlendiriliyor.

SATIN ALMANIN STRATEJİK ÖNEMİ

Air Europa, özellikle Latin Amerika uçuşlarında güçlü bir ağ yapısına sahip. Türk Hava Yolları’nın bu ortaklıkla birlikte yalnızca Avrupa’daki etkinliğini artırmakla kalmayacağı, aynı zamanda transatlantik hatlarda da daha avantajlı konum elde edeceği öngörülüyor. Bu durum, yolcu sayısı, gelir çeşitliliği ve küresel rekabet gücü açısından şirketin orta-uzun vadeli performansına doğrudan yansıyabilir.

TEKNİK ANALİZ VE PİYASA TEPKİSİ

Haber sonrası THYAO hisseleri güçlü bir yükseliş kaydetti. Teknik grafikte dikkat çeken noktalar şunlar:

302 TL kritik direnç seviyesi hacimli bir şekilde kırıldı ve hissenin önündeki engeller zayıfladı.

Ardından 325 – 333 TL bandı da aşılırken, fiyat 339,50 TL ile yeni zirvesine ulaştı.

RSI göstergesi 80 seviyesine yaklaşarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum, kısa vadede kar realizasyonu ve teknik düzeltme ihtimalini artırıyor.

Ancak grafikte oluşmaya başlayan çanak formasyonu, uzun vadeli yatırımcılar için daha yukarı potansiyeli gündeme getiriyor. Formasyonun tamamlanması halinde hissede 350 TL üzeri seviyelerin hedef haline gelmesi olası görünüyor.

BEKLENTİLER

Kısa vadede: Kar realizasyonlarıyla birlikte 310 – 325 TL bandına geri çekilmeler gündeme gelebilir.

Orta vadede: THY’nin stratejik satın alımı ve teknik görünümün desteğiyle yeni zirveler test edilebilir.

THYAO, Air Europa yatırımıyla hem global havacılık arenasında pozisyonunu güçlendirdi hem de borsadaki teknik görünümünü destekleyen bir ivme kazandı. Yatırımcıların gözü şimdi olası kısa vadeli düzeltmede ve ardından oluşabilecek çanak formasyonunun hedefinde olacak.

