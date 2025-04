ABD Başkanlık koltuğundaki ikinci döneminde olan Donald Trump, sınır dışı kararına rağmen ülkede kalmaya devam eden göçmenlere günlük 998 dolarlık para cezası kesmeyi planlıyor. Reuters’ın incelediği ABD hükümetine ait e-postalara göre, cezayı ödemeyenlerin mal varlıklarına el konulması da gündemde.

Trump’ın yeniden başkan seçilmesi halinde yürürlüğe koymayı planladığı bu uygulama, 1996 yılında çıkarılan bir göçmenlik yasasına dayanıyor. Bu yasa ilk kez 2018 yılında, Trump’ın ilk dönem başkanlığı sırasında uygulanmıştı. Reuters’a konuşan, ancak ismini vermek istemeyen üst düzey bir Trump yetkilisi, cezaların beş yıla kadar geriye dönük olarak uygulanabileceğini ve bu durumun bazı göçmenler için 1 milyon dolardan fazla borç anlamına geleceğini belirtti.

MAL VARLIKLARINA EL KONULMASI GÜNDEMDE

Reuters tarafından incelenen resmi belgelerde, Trump yönetiminin para cezalarını ödemeyen göçmenlerin taşınmaz ve diğer varlıklarına el koymayı değerlendirdiği belirtiliyor. Bu e-postalara göre, Beyaz Saray, ABD Gümrük ve Sınır Koruma (United States Customs and Border Protection - CBP) birimine, cezaların tahsili için mülklerin satılmasını da içeren adımlar atması yönünde baskı yapıyor. Adalet Bakanlığı'nın sivil varlıklara el koyma birimi de bu sürece dahil edilebilir.

YENİ MOBİL UYGULAMA: CBP HOME

ABD İç Güvenlik Bakanlığı (United States Department of Homeland Security-DHS) sözcüsü Tricia McLaughlin, Reuters’a yaptığı açıklamada, ülkede yasadışı olarak bulunan kişilerin sınır dışı sürecini kendi başlarına başlatmaları gerektiğini ve bunun için CBP One olarak bilinen, Trump döneminde ise CBP Home olarak yeniden adlandırılan mobil uygulamanın kullanılmasını önerdi. McLaughlin, “Bunu yapmazlarsa sonuçlarına katlanacaklar. Bu sonuç, nihai sınır dışı kararını geciktirdikleri her gün için günlük 998 dolar para cezasını da içeriyor” dedi.

BEYAZ SARAY’DAN CBP VE ICE ARASINDA YETKİ TARTIŞMASI

31 Mart tarihli bir e-postada, Beyaz Saray Ulusal Güvenlik Konseyi’nin üst düzey ismi Stephen Miller’ın CBP’ye baskı yaptığı ve para cezalarının uygulanmasını talep ettiği görüldü. Ancak bir gün sonra hazırlanan başka bir resmi notta, bu sürecin CBP yerine Göçmenlik ve Gümrük Muhafaza birimi (United States Immigration and Customs Enforcement-ICE) tarafından yürütülmesinin daha uygun olacağı ifade edildi. CBP'nin sistemlerinin böyle bir uygulamayı desteklemediği, gerekli güncellemelerin ciddi maliyet ve zaman kaybına yol açabileceği vurgulandı. Aynı notta, CBP’nin mevcut 313 kişilik kadrosuna ek olarak en az 1.000 yeni hukuk uzmanına ihtiyaç duyulacağı öngörüsüne yer verildi.

KARAR YAKLAŞIK 1,4 MİLYON GÖÇMENİ ETKİLEYEBİLİR

Reuters’a göre, planlanan yeni cezalar, bir göçmenlik hakimi tarafından sınır dışı edilmesine karar verilen yaklaşık 1,4 milyon kişiyi kapsıyor. Başkanlık koltuğuna yeniden oturduktan sonra sınır dışı operasyonlarını hızlandırmayı vadeden Trump, bu adımıyla yasaları geniş yorumlayarak uygulamayı test ediyor.

DÜŞÜK GELİRLİ GÖÇMENLER İÇİN AĞIR YÜK

Göç Politikası Enstitüsü’nün 2019 Nüfus Sayımı verilerine dayanarak yaptığı analizde, izinsiz göçmenlerin yaşadığı hanelerin yüzde 26’sının, federal yoksulluk sınırının altında gelir elde ettiği ortaya konmuştu. Bu durum, günlük 998 dolara kadar çıkabilecek para cezalarının özellikle yoksul göçmenler üzerinde yıkıcı etkiler yaratabileceğine işaret ediyor.

UYGULAMANIN NE ZAMAN BAŞLAYACAĞI BELİRSİZ

Para cezalarının ne zaman devreye gireceği henüz netleşmiş değil. ABD İç Güvenlik Bakanlığı, Stephen Miller’ın rolü ya da cezaların teknik uygulama detayları hakkında yorum yapmayı reddetti.

BİDEN PARA CEZALARINI DURDURMUŞTU

Trump yönetimi ilk döneminde, kiliselere sığınan göçmenlere yüz binlerce dolarlık para cezası vermişti. Mahkeme kayıtlarına göre, bazı cezalar sonradan geri çekilmiş olsa da, dört göçmene kişi başı yaklaşık 60 bin dolar tutarında yeni para cezaları uygulanmaya devam etmişti. Ancak Joe Biden’ın 2021'de başkanlık görevine başlamasıyla bu uygulamaya son verildi ve ilgili politikalar iptal edildi.