Birkaç gün önce ABD Merkez Bankası'nın bir sonraki başkanını "yakında" belirleyeceğini söyleyen ABD Başkanı Donald Trump, Perşembe günü Fed Başkanı Jerome Powell'ı görevden almayı planlamadığını söyledi.

300 MİLYAR DOLAR TASARRUF

Kısa vadeli borç ödemeleri nedeniyle faiz oranlarının düşürülmesini istediklerini belirten Trump, faiz oranlarında bir puanlık düşüşle yılda 300 milyar dolar tasarruf edileceğini savundu.

"BİR ŞEYLERİ ZORLAMAM GEREKEBİLİR"

Trump, Beyaz Saray'da düzenlenen etkinlikte, "Yalan haberler, 'Ah, onu kovarsanız, bu çok kötü olur, çok kötü olur' diyor. Neden bu kadar kötü olacağını bilmiyorum ama onu kovmayacağım" ifadesini kullandı.

Powell için "ahmak" kelimesini kullanan Trump, "Diyelim ki bir yıl sonra enflasyon oldu, artır faizleri, benim için sorun değil. Ben varım. Seni arayan ben olurum. Bunun için de çok geç kalacaktır. Bu kadar yüksek tutmak zorunda değilsin. Eğer enflasyon yükselirse, faiz oranlarını artırmana karşı değilim ama şu an düşüşteyiz ve borçlanmaya gidiyoruz, bir şeyleri zorlamam gerekebilir." diye konuştu.

Trump ayrıca artan petrol fiyatlarından da memnun olmadığını söyledi.