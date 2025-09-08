Teknik analizde oluşan çift dip formasyonu (W formasyonu), yukarı yönlü kırılım ihtimalini güçlendiriyor. 25,76 TL seviyesinin aşılması halinde, orta vadede 41,44 TL bandına doğru yeni bir ralli potansiyeli gündeme gelebilir.

RSI göstergesinin 50 seviyesinden yukarı dönmesi de bu beklentiyi teyit eden bir diğer unsur olarak öne çıkıyor.

ALIMI OYAK YATIRIM SIRTLANDI

Takas dağılımı ise teknik görünümü destekler nitelikte. Son günlerde Oyak Yatırım, 3,6 milyon lotun üzerinde net alımla lider konumda bulunuyor.

Oyak’ın ortalama maliyetinin 25,41 TL seviyesinde olması, kurumun hissenin mevcut fiyatlarında güçlü bir pozisyon aldığını ortaya koyuyor.

A1 Capital de 1,7 milyon lot net alım ile dikkat çekerken, Garanti Yatırım yaklaşık 900 bin lotluk pozisyon artışıyla listede üçüncü sırada yer alıyor. Bu kurumsal alımlar, yatırımcı nezdinde güven verici bir tablo oluşturuyor.

VAKIF YATIRIMDAN YOĞUN SATIŞ

Buna karşın satış tarafında Vakıf Yatırım’ın öne çıktığı görülüyor. Kurum 4,1 milyon lot net satış ile en büyük çıkışı yapan aracı kurum konumunda.

İş Yatırım ve Yapı Kredi de satış yapan kurumlar arasında yer alırken, Ak Yatırım ile Bank of America’nın da realize ettiği satış miktarları dikkat çekiyor.

Genel görünüm itibarıyla TRILC hissesi hem teknik formasyon hem de kurumsal yatırımcı ilgisi açısından önemli bir dönemeçte bulunuyor.

25,76 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde yukarı yönlü hareketin ivmelenmesi ve orta vadede 41,44 TL seviyesinin hedeflenmesi olasılık dahilinde. Geri çekilmelerde ise 18,09 TL seviyesi ana destek konumunu koruyor.

Bu çerçevede hem teknik hem de takas tarafındaki veriler, hissede yatırımcıların ilgisinin canlı kalmaya devam ettiğini ortaya koyuyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.