Son dört ayda Turkcell’in en çok öne çıkan başlıklarından biri dijital servislerdeki büyüme oldu.

BiP, TV+, fizy ve lifebox gibi platformlardan elde edilen gelirler, konsolide sonuçlarda giderek daha belirleyici bir rol üstlendi.

Ayrıca Paycell’in finansal teknolojiler alanında genişlemesi, sektörde farklı bir konum yaratmaya başladı.

Öte yandan, Avrupa merkezli bazı fonlarla yapılan iş birlikleri ve sürdürülebilirlik projeleri de şirketin uzun vadeli vizyonunu pekiştirdi.

FİNANSAL GÖRÜNÜM VE YATIRIMCI BEKLENTİLERİ

Finansal tarafta bakıldığında, 2025’in ikinci çeyrek sonuçları güçlü operasyonel kârlılığa işaret etti. Gelirlerin artışında mobil data kullanımı ve dijital servislerin katkısı dikkat çekti.

Ancak artan faiz ortamı, borçlanma maliyetlerini de yukarı taşırken, yatırımcıların özellikle döviz cinsi borçluluğu yakından izlemeye devam ettiği görüldü.

Bu süreçte şirketin nakit akış yönetimi ve düzenli temettü politikası, uzun vadeli yatırımcı açısından güven verici unsurlar arasında yer aldı.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DÜŞEN KANAL VE RSI SİNYALİ

Teknik görünüme gelindiğinde, Turkcell hissesi son aylarda kademeli olarak geri çekildi ve düşen kanal içerisinde hareket etmeye başladı.

99,75 seviyesinden başlayan satışların ardından hisse 87,00 TL civarındaki dip bölgesinde tutunmaya çalıştı.

Grafikte görüldüğü üzere fiyat halen kırmızı kanalın alt bandına yakın seyrediyor. Bu bölgeden gelen ilk tepki hareketi 89,00 TL seviyelerinde görülmekte.

RSI göstergesi incelendiğinde, Ağustos ayında yaşanan negatif uyumsuzluğun ardından 30 seviyesine kadar gerileyen endeksin yeniden yukarı yönlü hareket etmeye başladığı gözleniyor.

Bu, kısa vadede tepki potansiyeline işaret ediyor. Yukarı yönlü olası hareketlerde 93,20 seviyesi ilk güçlü direnç olarak izlenebilirken, daha yukarıda 99,75 seviyesi kritik bir eşik konumunda.

Aşağıda ise 87,00 TL desteği, kanalın alt bandı ile birlikte korunması gereken bölge olarak öne çıkıyor.

KRİTİK SEVİYELER VE TRENDİN GELECEĞİ

Teknik açıdan, hissede dipten gelen sınırlı bir toparlanma sinyali alınsa da trendin yön değiştirebilmesi için 93,20 seviyesi üzerinde kalıcı kapanışlar önem taşıyor. Aksi durumda düşüş kanalının devam etme riski korunuyor.

