JPMorgan, 8 Ağustos 2025 tarihli raporunda Türk Hava Yolları (THYAO) hisselerinin hâlâ küresel rakiplerine kıyasla ciddi oranda iskontolu işlem gördüğünü belirterek, “Overweight” (Ağırlığını Artır) tavsiyesini korudu. Banka, THYAO için 2025 Aralık fiyat hedefini 586 TL olarak açıkladı.

Raporda, THYAO hisselerinin 2025 tahminlerine göre 4,2 F/K ve 3,6 EV/FAVÖK(Faiz, vergi, amortisman ve amortisman öncesi kazanç) çarpanıyla işlem gördüğü, bunun küresel rakiplere kıyasla fiyat/kazançta yüzde 50’nin, EV/FAVÖK’te ise yüzde 30’un üzerinde iskonto anlamına geldiği belirtildi. Bu iskontonun 2026’ya kadar devam etmesinin beklendiği ifade edildi.

YOLCU TALEBİ GÜÇLÜ, KÂRLILIK SAĞLIKLI

JPMorgan, THY’nin küresel ölçekte en hızlı büyüyen hava yolu şirketlerinden biri olmaya devam ettiğini vurguladı. Şirketin 2025’in ikinci çeyreğinde yolcu talebinde çift haneli gelir artışı kaydettiği ve önümüzdeki iki yılda yüzde 22-23 FAVÖK marjı öngörüldüğü aktarıldı.

Banka, THY’nin 2025’te 30, 2026’da 50 ve 2027’de 40 yeni uçak ekleyeceğini; 2027’de 100 milyondan fazla yolcu taşımasının beklendiğini bildirdi. Orta Doğu hatlarının normalleştiği, Asya hatlarının güçlü olduğu ve ABD’den Avrupa’ya ek kapasite sağlandığına dikkat çekildi.

MALİYET BASKILARI AZALIYOR

Raporda, yakıt dışı maliyetlerin Türkiye’de enflasyonun düşmesiyle 2026’da normalleşmesinin ve 2027’de yüzde 3 gerilemesinin beklendiği ifade edildi. Pozitif unsurlar arasında döviz kurlarındaki etkiler ve personel maliyetlerindeki iyileşmeler yer aldı.

LATİN AMERİKA PAZARI FIRSATI

JPMorgan, THY’nin Air Europa’dan azınlık hissesi almayı planladığını ve bu sayede Latin Amerika pazarında güçlü bir konum elde edebileceğini belirtti. İspanya merkezli Air Europa’nın satın alımının onaylanması durumunda THY’nin Avrupa–Latin Amerika hattında kapasitesini artırabileceği kaydedildi.

FİYAT HEDEFİ VE BEKLENTİLER

Banka, 2025/26 dönemi için FAVÖK marjının yüzde 22-23 seviyesinde kalmasını, hisse başına kazançta ise 2025/26’da yüzde 13-18 büyüme yaşanmasını öngördü.