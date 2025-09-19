Geçtiğimiz aylarda şirketin kurucusu Hasan Peker, yaklaşık 576,8 milyon TL nominal değerinde hisseyi ortalama 8,50 TL’den satarak sermayedeki payını yüzde 28,28’den yüzde 16,74’e düşürdü.

Bu satışın ardından yönetim kurulu başkanlığı görevine Emre Tezmen getirildi. Bu değişim, piyasada “PEKGY’nin yeni bir döneme girdiği” yorumlarına neden oldu.

FİNANSAL GÖRÜNÜM GÜÇLÜ

Şirketin 2025 yılı ilk yarı sonuçlarına göre net kâr 444 milyon TL olarak açıklandı. Geçen yılın aynı dönemine göre kârlılıkta düşüş yaşansa da hasılat yaklaşık 9 kat arttı.

Ayrıca 150 milyon TL tutarındaki finansman bonosu vadesinde başarıyla itfa edilerek şirketin finansal disipline verdiği önem ortaya kondu.

BORSADA TEDBİR VE YATIRIMCI İLGİSİ

PEKGY payları, yüksek volatilite nedeniyle Borsa İstanbul’un Volatilite Bazlı Tedbir Sistemi (VBTS) kapsamında açığa satış ve kredili işlem yasağına tabi tutuldu.

Buna rağmen işlem hacmi artarak devam etti ve özellikle aracı kurumlar üzerinden yoğun alımlar gerçekleşti.

TEKNİK ANALİZ: YÜZDE 50 YÜKSELİŞ POTANSİYELİ

Son aylarda hızlı değer kazanan PEKGY grafiği, teknik açıdan dikkat çekici bir formasyon oluşturmuş durumda.

Hisse, kısa sürede taban seviyelerinden toparlanarak yatırımcıların radarına girdi. İşte öne çıkan detaylar:

• Trend Görünümü: Hisse son dört ayda yukarı yönlü güçlü bir trend yakaladı. Özellikle 5,00 TL seviyelerinden başlayan hareket, 7,23 TL civarında konsolide oluyor. Orta vadeli yükselen trend çizgisi korunuyor.

• Hacim Analizi: Yükseliş döneminde işlem hacmi belirgin şekilde arttı. Bu, yükselişin spekülatif değil, kurumsal ve bireysel yatırımcı ilgisiyle desteklendiğini gösteriyor. Hacimdeki istikrar, fiyatın yukarı yönlü hareketine zemin hazırlıyor.

• Destek Seviyeleri: 6,68 – 5,73 – 5,34 TL aralıkları, olası geri çekilmelerde alıcıların yeniden devreye girebileceği bölgeler olarak öne çıkıyor. Özellikle 6,68 TL’nin üzerinde kalındıkça trendin devam etmesi bekleniyor.

• Direnç Seviyeleri: 9,94 ve 10,35 TL seviyeleri kısa vadede kritik direnç noktaları. Bu bandın üzerinde kalıcılık sağlanması halinde hisse, psikolojik 12,00 TL seviyesine kadar yükseliş potansiyeli taşıyor.

• Göstergeler: RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yaklaşsa da henüz satış sinyali üretmiş değil. MACD göstergesi yukarı yönlü trendin devam ettiğini işaret ediyor. Kısa vadeli ortalamaların (5-20 günlük) uzun vadeli ortalamaların üzerinde seyretmesi de yükselişi destekliyor.

• Formasyon: Grafikte küçük çaplı bir “flama” formasyonu dikkat çekiyor. Yukarı yönlü kırılması halinde teknik hedef, mevcut fiyatlara göre yüzde 50’ye yakın bir prim potansiyeli barındırıyor.

PİYASA BEKLENTİLERİ

Uzmanlara göre, hisse 7,23 TL seviyesinden 10,35 TL direncine doğru hareket ederse bu yaklaşık yüzde 50 prim potansiyeli anlamına geliyor. Hacim destekli yükselişin sürmesi halinde hisse kısa vadede yeni zirveler test edebilir. Ancak volatilite nedeniyle yatırımcıların risk yönetimini göz ardı etmemesi gerekiyor.

Not: Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir; yalnızca teknik görünüme dayalı haber/analiz niteliği taşır.