ABD Yüksek Mahkemesi, ABD Başkanı Donald Trump’ın bağımsız federal kurumların üst düzey yetkililerini görevden alma girişiminden Fed’i korudu. Mahkeme, Trump’ın görevden aldığı Ulusal Çalışma İlişkileri Kurulu üyesi Gwynne Wilcox ve Merit Sistemleri Koruma Kurulu üyesi Cathy Harris’in kısa süreliğine işlerine geri dönmesine izin veren bir temyiz mahkemesi kararını tersine çevirdi.

FED'İN BAĞIMSIZLIĞI TEHLİKEYE DÜŞEBİLİRDİ

Her ikisi de Demokrat olan Wilcox ve Harris, Trump’ın kendilerini görevden almasına izin verilmesi halinde Fed Başkanı Jerome Powell’ın ve Fed’in bağımsızlığının zedeleneceğini savunmuştu. Yüksek Mahkeme, dünkü kararın Fed’e uygulanmayacağını belirtti.

TRUMP KAFALARI KARIŞTIRMIŞTI!

Mahkeme Fed’i “benzersiz bir yapıya sahip, yarı özel bir kurum” olarak nitelendirdi. Faiz indirmediği için Fed’i sıklıkla eleştiren Trump, geçen ay Powell konusunda çelişkili sinyaller vermişti. 17 Nisan’da “Powell’ın görevine son verilmesi bir an önce gerçekleşmeli!” diyen ABD Başkanı, ardından 22 Nisan’da gazetecilere “onu kovma niyetinde olmadığını” söylemişti.



"SEBEPSİZ YERE GÖREVDEN ALABİLİR"

Mahkeme, davanın henüz erken aşamada olması nedeniyle Wilcox ve Harris davalarında nihai karar vermediğini açıkladı. Ancak çoğunluk, başkanın, bazı istisnalar dışında, yürütme yetkisini kullanan memurları “sebepsiz yere görevden alabileceğini” belirtti.

Karar, Fed’i korusa da, Trump’ın Federal Ticaret Komisyonu ve Federal İletişim Komisyonu da dahil olmak üzere diğer kurumlardaki yetkilileri görevden alma yetkisini güçlendirebilir.

Kaynak: Bloomberg