Türkiye’nin önde gelen yünlü kumaş üreticisi Yünsa (YUNSA) hisseleri, son günlerde dikkat çekici bir yükseliş trendine girdi. Uzun süredir düşüş kanalında hareket eden hisse, güçlü alımlarla kanalın orta çizgisini aşarak 8,72 TL seviyesine kadar yükseldi. Gün içi yüzde 17’ye varan prim yapan Yünsa’da, teknik ve takas verileri yatırımcıların radarına girmiş durumda.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DİRENÇLER MASADA

Grafik verilerine göre Yünsa hisseleri kısa vadede 7,30 – 7,50 TL bandını destek haline getirmiş durumda. Orta vadeli önemli destek seviyesi 5,50 TL iken, yukarıda ilk psikolojik direnç 9,50 TL seviyesinde bulunuyor. Hissenin asıl güçlü direnç bölgesi ise 13,86 – 14,10 TL bandı olarak öne çıkıyor.

Teknik indikatörlerden RSI, aşırı alım bölgesine dayanarak kısa vadede kâr satışları ihtimalini işaret etse de, trend yönünün pozitif olduğu yorumları öne çıkıyor.

TAKAS DAĞILIMI: BANK OF AMERİCA ÖNE ÇIKTI

Takas verilerinde özellikle yabancı kurumların güçlü alımları dikkat çekiyor.

• Bank of America, son dönemde 3,8 milyon lot net alımla en güçlü alıcı konumunda.

• Ak Yatırım, Garanti, Midas ve Gedik gibi kurumlar da alım tarafında yer aldı.

• Satış tarafında ise Yapı Kredi 2,1 milyon lot, A1 Capital 1,8 milyon lot net satış yaptı.

Genel tabloda 10,8 milyon lot net alım göze çarpıyor. Bu da yükseliş hareketinin güçlü bir kurumsal taleple desteklendiğini ortaya koyuyor.

SEKTÖREL PERSPEKTİF

Tekstil ve hazır giyim sektörü, artan ihracat potansiyeli ve küresel talepteki toparlanma ile yeniden gündemde. Türkiye’nin en büyük yünlü kumaş üreticilerinden olan Yünsa, sektörün bu hareketliliğiyle birlikte yatırımcıların ilgisini çekiyor.

Şirket Bilgileri: Yünsa Yünlü Sanayi ve Ticaret A.Ş.

Sektör: Tekstil & Hazır Giyim

Borsa Kodu: YUNSA

Son Kapanış Fiyatı: 8,72 TL

Piyasa Değeri: 1,5 milyar TL (yaklaşık, güncel fiyat üzerinden)

Ortalama Günlük İşlem Hacmi: 3,2 milyon adet (2025 ortalaması)

Temettü Verimi: %2,5 (son temettü dağıtımına göre)

Genel Müdür / CEO: Mustafa Sürmegöz

Kuruluş Yılı: 1973

Endeks: BIST Tüm / BIST Tekstil, Deri