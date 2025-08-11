Zorlu Enerji Elektrik Üretim A.Ş. (ZOREN) hissesi, yaklaşık bir buçuk yıldır içinde hareket ettiği düşen kanal formasyonunun üst bandına yaklaşarak yatırımcıların radarına girdi. 3,24 TL seviyesindeki kritik direncin üzerinde kapanış yapan hisse, bugün 3,46 TL seviyesine kadar yükselerek teknik açıdan önemli bir eşik aşmış oldu. Bu gelişme, piyasada olası bir çanak formasyonu ihtimalini güçlendiriyor.

FORMASYON VE TEKNİK GÖRÜNÜM

2023 ortalarından bu yana düşen kanal içinde dalgalanan ZOREN, Temmuz 2025 itibarıyla yukarı yönlü ivme kazandı. Fiyat hareketi, kanalın üst bandını test ederken 3,77 TL ve 3,93 TL seviyeleri kısa vadeli ana dirençler olarak öne çıkıyor. Bu seviyelerin aşılması, 4,47 TL’ye kadar uzanabilecek bir çanak formasyonunun tamamlanmasını sağlayabilir

Teknik göstergeler de pozitif sinyaller üretiyor. RSI göstergesi 50 seviyesinin üzerine çıkarak “Bull” sinyali verdi ve alıcı iştahının arttığını gösterdi. Destek tarafında ise 3,24 TL kritik konumda bulunuyor. Bu seviyenin altına sarkılması halinde 2,95 TL ve 2,71 TL destekleri gündeme gelebilir.

SENARYOLAR

Pozitif senaryo: 3,77 TL ve 3,93 TL seviyelerinin üzerinde hacimli kapanışlar, çanak formasyonunun 4,47 TL hedefine ulaşma ihtimalini artıracak.

Negatif senaryo: 3,24 TL altında kapanışlar, fiyatın yeniden düşen kanal içine dönmesine yol açabilir.

ZOREN’in teknik görünümündeki bu kritik aşama, önümüzdeki günlerde hem yatırımcı ilgisini hem de işlem hacmini artırabilecek potansiyele sahip. Özellikle direnç seviyelerinin aşılması durumunda, orta vadeli yükseliş trendinin başlaması beklenebilir.

Yatırım tavsiyesi değildir