Borsa İstanbul, 11–15 Ağustos 2025 haftasını dalgalı bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi haftayı düşüşle kapatırken yatırımcıların en çok merak ettiği konu, hangi hisselerin kazandırıp hangilerinin kaybettirdiği oldu. Özellikle bazı hisseler çift haneli yükselişlerle öne çıkarken, sert değer kaybı yaşayan şirketler de dikkat çekti. İşte haftanın kapanış rakamları, öne çıkan sektörler ve yatırımcıların merak konusu olan gelişmeler…
Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11–15 Ağustos 2025 haftasını yüzde 0,93 düşüşle 10.870,57 puanda tamamladı. Endeks hafta boyunca 11.090 ile 10.786 puan aralığında dalgalanırken, haftanın son işlem gününde ise yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.
EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER
Hafta genelinde bazı hisseler güçlü performans sergiledi.
HEKTS: %+15,85
SASA: %+15,04
IEYHO: %+14,44
DOHOL: %+12,02
MAGEN: %+10,14
EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER
Bazı hisseler ise haftayı sert kayıplarla kapattı.
EFORC: %-22,37
DSTKF: %-18,26
KTLEV: %-10,90
TURSG: %-9,07
RALYH: %-8,89
YATIRIMCILARIN GÖZDESİ: PARA GİRİŞİ YÜKSEK HİSSELER
Haftalık para girişinde öne çıkan hisseler, yatırımcı ilgisini gösterdi:
THYAO: 739,7 milyon TL
BIMAS: 235,5 milyon TL
EREGL: 154,3 milyon TL
ASTOR: 106,8 milyon TL
EKGYO: 96,2 milyon TL