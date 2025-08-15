Borsa İstanbul, 11–15 Ağustos 2025 haftasını dalgalı bir seyirle tamamladı. BIST 100 endeksi haftayı düşüşle kapatırken yatırımcıların en çok merak ettiği konu, hangi hisselerin kazandırıp hangilerinin kaybettirdiği oldu. Özellikle bazı hisseler çift haneli yükselişlerle öne çıkarken, sert değer kaybı yaşayan şirketler de dikkat çekti. İşte haftanın kapanış rakamları, öne çıkan sektörler ve yatırımcıların merak konusu olan gelişmeler…

Borsa İstanbul’da BIST 100 endeksi, 11–15 Ağustos 2025 haftasını yüzde 0,93 düşüşle 10.870,57 puanda tamamladı. Endeks hafta boyunca 11.090 ile 10.786 puan aralığında dalgalanırken, haftanın son işlem gününde ise yüzde 0,43 yükseliş kaydetti.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

Hafta genelinde bazı hisseler güçlü performans sergiledi.

HEKTS: %+15,85

SASA: %+15,04

IEYHO: %+14,44

DOHOL: %+12,02

MAGEN: %+10,14

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

Bazı hisseler ise haftayı sert kayıplarla kapattı.

EFORC: %-22,37

DSTKF: %-18,26

KTLEV: %-10,90

TURSG: %-9,07

RALYH: %-8,89

YATIRIMCILARIN GÖZDESİ: PARA GİRİŞİ YÜKSEK HİSSELER

Haftalık para girişinde öne çıkan hisseler, yatırımcı ilgisini gösterdi:

THYAO: 739,7 milyon TL

BIMAS: 235,5 milyon TL

EREGL: 154,3 milyon TL

ASTOR: 106,8 milyon TL

EKGYO: 96,2 milyon TL

