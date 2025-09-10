ASTOR Enerji A.Ş. (ASTOR), Türkiye’nin önde gelen orta ve yüksek gerilim transformatör üreticilerinden biridir. 1985 yılında Ankara’da kurulan şirket, elektrik enerjisinin iletimi ve dağıtımına yönelik transformatörler, anahtarlama ürünleri ve çeşitli enerji ekipmanları üretmektedir. ASTOR, yalnızca Türkiye’de değil, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika başta olmak üzere 90’dan fazla ülkeye ihracat yaparak global pazarda da güçlü bir oyuncu konumuna gelmiştir.

Son yıllarda özellikle yenilenebilir enerji yatırımlarındaki artış, elektrikli araç şarj altyapısı ihtiyacı ve sanayi tesislerindeki elektrifikasyon süreci, ASTOR’un büyüme potansiyelini destekleyen ana faktörler arasında yer alıyor. Şirketin 2023 yılında Borsa İstanbul’da halka arzı büyük ilgi görmüş, yüksek işlem hacimleriyle birlikte yatırımcı tabanını genişletmiştir.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KANAL İÇİNDE GÜÇLÜ MOMENTUM

ASTOR hissesi, 2025 yılı içerisinde 90 TL seviyelerinden aldığı destekle yukarı yönlü bir kanal hareketine girmiş durumda. Güncel fiyat 114,7 TL seviyesinde bulunuyor.

İlk direnç noktası: 124,9 TL

Orta vadeli hedef: 130,6 – 135,7 TL

Uzun vadeli teknik hedef: 151,2 TL

RSI göstergesi 60 seviyelerinde seyrederek güçlü momentumun sürdüğünü işaret ediyor. Özellikle 105 TL üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece teknik görünüm pozitif.

KURUMSAL TAKAS ANALİZİ: YABANCILARIN ALIM İŞTAHI DİKKAT ÇEKİYOR

1 Temmuz – 10 Eylül 2025 dönemine ait kurumsal takas dağılımı, hisse üzerinde büyük oyuncuların hareketini net biçimde ortaya koyuyor:

QNB Invest: 21,4 milyon lot alıma karşılık 16 milyon lot satışla 5,39 milyon lot net alım yaptı.

Ünlü & Co.: 2,43 milyon lot net alım ile ikinci sırada.

Bank of America: 63,6 milyon lot alıma karşılık 61,3 milyon lot satış yapmasına rağmen 2,32 milyon lot net alım gerçekleştirdi.

Yapı Kredi Yatırım ve Global Menkul ise daha sınırlı net alımla listede yer aldı.

Satış tarafında ise Ziraat Yatırım (-3,03 milyon lot), Meksa (-1,47 milyon lot) ve İş Yatırım (-1,29 milyon lot) öne çıkıyor.

Genel toplamda kurumsal yatırımcıların 14,6 milyon lot net alıcı konumunda olması, hissenin orta vadeli görünümünü destekliyor.

SEKTÖREL DİNAMİKLER: ENERJİDE YATIRIM DALGASI

Türkiye enerji sektörü, artan elektrik talebi ve yenilenebilir enerji projeleriyle hızlı bir dönüşüm yaşıyor.

Elektrikli araç şarj altyapısının genişlemesi,

Sanayi elektrifikasyonu,

Devlet destekli yenilenebilir enerji projeleri,

ASTOR gibi ekipman üreticilerine uzun vadeli büyüme alanı açıyor. Bu bağlamda şirketin yalnızca iç pazardaki değil, dış pazardaki pozisyonu da stratejik önem taşıyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Temel olarak enerji dönüşümü ve ihracat gücü, şirketi sektörde ayrı bir konuma yerleştiriyor.

Teknik olarak 105 TL üzerinde kalıcılık sağlandığı sürece yukarı yönlü potansiyel korunuyor.

Kurumsal alımların yoğunluğu, özellikle yabancı yatırımcı ilgisinin sürdüğünü gösteriyor.

Bu çerçevede, ASTOR’un orta–uzun vadede 135–151 TL bandını hedefleme potansiyeli bulunuyor. Ancak 90 TL altına sarkmalar olursa teknik görünüm bozulabilir.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir