Avrasya Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı (AVGYO) hissesi, hem kurum takas dağılımındaki hareketler hem de teknik göstergelerle dikkat çekiyor.

KURUM TAKAS ANALİZİ

Son iki işlem gününde QNB Invest ve Info Yatırım en güçlü alıcı kurumlar olarak öne çıktı. QNB Invest’in yaklaşık 160 bin lot, Info Yatırım’ın ise 86 bin lot net alımı dikkat çekti. Ayrıca ICBC tarafında da sınırlı miktarda alımlar görüldü.

Buna karşılık, İş Yatırım (-183 bin lot), Ziraat (-172 bin lot) ve Ak Yatırım (-101 bin lot) satış tarafında öne çıkan kurumlar oldu. Genel tabloya bakıldığında ise alış tarafında 1,1 milyon lot, satış tarafında 687 bin lot işlem gerçekleşti ve toplamda 421 bin lotluk pozitif fark oluştu.

TEKNİK GÖRÜNÜM

AVGYO, haftanın son işlem gününde 14,90 TL seviyesinde kapanış yaptı. Hisse, yükselen kanalın üst bandına yaklaşırken teknik görünüm güçlü kalmaya devam ediyor.

Destek seviyeleri: 13,97 – 14,00 TL

Hedef direnç: 16,50 – 17,00 TL aralığı

RSI göstergesi: 70 seviyesine yaklaşarak alım iştahının arttığını gösteriyor.

Yükseliş trendinin korunabilmesi için 14 TL üzerindeki kalıcılık önem taşıyor. Bu seviyenin altına inilmediği sürece yukarı yönlü hareketlerin devam etmesi bekleniyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Kurumların alım yönlü pozisyonlanması ve teknik göstergelerin işaret ettiği güçlenme, AVGYO’da pozitif görünümü destekliyor. Önümüzdeki günlerde 15 TL üzerindeki hareketlerin kalıcı olması halinde, hissenin orta vadede 16 TL ve üzerine doğru yeni bir trend başlatma potansiyeli bulunuyor.

Yatırım tavsiyesi değildir