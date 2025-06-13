ABD Başkanı Donald Trump, ticaret ortaklarıyla gerilimi daha da tırmandırabilecek bir adımla, yerli otomobil üretimini canlandırmak için ABD’nin otomobil gümrük vergilerini artırabileceğini söyledi.

Trump, perşembe günü, 2035 yılında benzinli araçların satışını yasaklayacak olan Kaliforniya yönetmeliğini iptal eden yasa tasarısının imza töreninde konuştu.

Bu, yönetmeliği ulaşılamaz olarak eleştiren bazı otomobil üreticileri ve petrol şirketleri için uzun zamandır beklenen bir zaferdi. Trump, General Motors Co.’nun (GM) gümrük vergilerini ödemekten kaçınmak için önümüzdeki iki yıl içinde ABD’deki fabrikalarına 4 milyar dolar yatırım yapma planını örnek göstererek, otomobil vergilerini mevcut yüzde 25 seviyesinden artırmanın yerli otomobil endüstrisine daha fazla koruma sağlayabileceğini ifade etti.

“Çok uzak olmayan bir gelecekte bu vergiyi artırabilirim” diyen ABD Başkanı, “Ne kadar artırırsanız, buraya fabrika kurma olasılıkları o kadar artar” değerlendirmesinde bulundu. GM, Ford Motor Co. ve Jeep üreticisi Stellantis NV’nin hisseleri, Trump’ın Beyaz Saray’daki konuşması sırasında seansın en düşük seviyelerine geriledi. GM ve Ford hisseleri yüzde 1,22 kayıpla günü tamamlarken, Stellantis yüzde 1,8 değer kaybetti.