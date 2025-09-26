Borsa İstanbul’da yatırımcıların yüzünü güldüren hisseler belli oldu. Haftalık bazda öne çıkan şirketler, enerji, teknoloji, savunma, finans, tarım ve sanayi sektörlerinden geldi. Özellikle kayyım süreci sonrası beklentilerin yeniden şekillendiği Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) haftanın lideri olurken, Ral Yatırım Holding (RALYH) ve İpek Doğal Enerji (IPEKE) de güçlü performanslarıyla dikkat çekti. Yatırımcıların farklı sektörlerde kazanç fırsatı bulduğu haftada, 100 bin TL’lik yatırımın getirileri de mercek altına alındı.

Işıklar Enerji Yapı Holding (IEYHO) – Haftanın lideri

Haftalık bazda yüzde 19,02 yükselen IEYHO, haftanın tartışmasız en çok kazandıran hissesi oldu. Enerji ve yapı sektöründe faaliyet gösteren şirket, uzun süredir yatırımcıların radarında bulunuyor. Özellikle kayyım süreci sonrası şirketin geleceğine yönelik beklentilerin yeniden şekillenmesi, hisse üzerinde pozitif algı yarattı. Yüksek işlem hacmi de bu ilgiyi destekledi.

Ral Yatırım Holding (RALYH) – Güçlü bir çıkış

Yüzde 16,22 prim yapan RALYH, haftanın ikinci sıradaki kazandıranı oldu. Yatırım alanlarını çeşitlendirmesiyle bilinen holding, son dönemde enerji ve teknoloji şirketlerine yaptığı yatırımlarla gündemde. Bu durum, kısa vadeli yatırımcıların ilgisini artırarak hisseyi güçlü bir yükselişe taşıdı.

İpek Doğal Enerji (IPEKE) – Enerji piyasasında yükseliş

Enerji sektöründe faaliyet gösteren İpek Doğal Enerji, haftalık yüzde 12,13 artış gösterdi. Küresel enerji fiyatlarındaki yükseliş, yerli enerji şirketlerine olan ilgiyi artırırken IPEKE de bu trendden pozitif etkilendi. Ayrıca şirketin portföy çeşitliliği ve düzenli üretim kapasitesi yatırımcıya güven veriyor.

Destek Finans Faktoring (DSTKF) – Finansal gücün yansıması

Haftayı yüzde 9,67 primle kapatan DSTKF, finans sektöründe dikkat çekti. Şirketin artan işlem hacmi, faktoring tarafındaki büyüme beklentilerinin güçlü olduğunu gösteriyor. Finansal hizmetlere olan talebin artması, DSTKF’nin bu haftaki çıkışında önemli rol oynadı.

Kontrolmatik Teknoloji (KONTR) – Teknolojinin ivmesi

Yüzde 9,41 yükselen KONTR, özellikle enerji teknolojileri ve dijitalleşme yatırımlarıyla dikkat çekiyor. Şirket, son yıllarda savunma ve enerji projelerinde aldığı ihalelerle adından sıkça söz ettirdi. Bu da yatırımcı ilgisini diri tutuyor ve hisseyi orta-uzun vadeli stratejiler için öne çıkarıyor.

Koza Madencilik (KOZAA) – Güçlü madencilik performansı

KOZAA, haftayı yüzde 9,29 primle kapattı. Altın ve maden fiyatlarının küresel piyasada yukarı yönlü hareketi, Koza’nın hisse performansını destekleyen en önemli unsur oldu. Şirket, Türkiye’nin en büyük altın üreticilerinden biri olarak yatırımcı açısından güvenilir bir liman konumunda.

Aselsan (ASELS) – Savunma sanayisinin amiral gemisi

Haftalık yüzde 7,68 artış gösteren Aselsan, savunma sanayisinin lokomotif şirketi olarak dikkat çekmeye devam ediyor. Artan ihracat siparişleri ve yurt içindeki savunma projelerinde aldığı yeni görevler, hisseye olan ilgiyi artırıyor. Yüksek işlem hacmiyle birlikte istikrarlı yükselişini sürdürüyor.

Gübre Fabrikaları (GUBRF) – Tarımda yükselen değer

GUBRF, haftayı yüzde 7,32 artışla kapattı. Tarım sektöründe yaşanan fiyat hareketlilikleri, gübre şirketlerine olan ilgiyi artırdı. Gübre Fabrikaları’nın geniş üretim kapasitesi ve ihracat imkanları, yatırımcılar için önemli bir artı değer oluşturuyor.

Ereğli Demir Çelik (EREGL) – Sanayi devi yine yükseldi

Türkiye’nin en büyük sanayi şirketlerinden Ereğli Demir Çelik, haftayı yüzde 6,77 kazançla tamamladı. Çelik fiyatlarındaki dalgalanmalara rağmen şirketin üretim gücü ve ihracat kabiliyeti yatırımcıya güven veriyor. Ayrıca temettü geçmişi, uzun vadeli yatırımcıların ilgisini diri tutuyor.

Enerjisa Enerji (ENJSA) – Dengeli kazanç

Enerji sektöründe faaliyet gösteren Enerjisa, haftalık yüzde 6,26 getiri sağladı. Özellikle elektrik dağıtımındaki güçlü altyapısı ve sürdürülebilir enerji projelerine yaptığı yatırımlar, hisseye olan ilgiyi artırıyor. Şirket, düzenli nakit akışıyla orta vadeli yatırımcı için güvenli bir tercih olmaya devam ediyor.

Aksa (AKSA) – Kimya ve enerjide istikrar

Haftayı yüzde 5,56 primle tamamlayan Aksa, kimya ve enerji sektörlerindeki üretim gücüyle biliniyor. Elyaf ve kimyasal ürünlerdeki geniş üretim kapasitesi sayesinde şirket, global pazarlarda önemli bir oyuncu. Yatırımcı açısından daha istikrarlı bir getiri sunarak haftanın kazandıranları arasına girdi.

100 BİN TL YATIRIMIN GETİRİSİ

Eğer bir yatırımcı bu hisselerden herhangi birine 100 bin TL yatırmış olsaydı:

IEYHO’da yaklaşık 19 bin TL,

RALYH’de 16 bin TL,

IPEKE’de 12 bin TL,

DSTKF’de 9 bin 600 TL,

KONTR’da 9 bin 400 TL,

KOZAA’da 9 bin 200 TL,

ASELS’te 7 bin 600 TL,

GUBRF’te 7 bin 300 TL,

EREGL’de 6 bin 700 TL,

ENJSA’da 6 bin 200 TL,

AKSA’da ise yaklaşık 5 bin 500 TL kazanç elde etmiş olacaktı.

Borsa İstanbul’da bu hafta enerji, teknoloji, savunma, finans, tarım ve sanayi sektörlerinden gelen hisseler yatırımcıya kazandırdı. Çeşitlilik, yatırımcıların farklı sektörlerde kazanç fırsatı bulmasını sağladı. Ancak uzmanlar, kısa vadede hızlı yükselen hisselerde aynı oranda risk bulunduğunu hatırlatarak portföy çeşitlendirmesinin önemini vurguluyor.

