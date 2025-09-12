Borsa İstanbul, 2025 yılının son çeyreğinde geçerli olacak BIST pay endeksi değişikliklerini duyurdu. 1 Ekim – 31 Aralık dönemini kapsayan yeni listeler, özellikle BIST 30 ve BIST 100 endekslerinde dikkat çekici hareketlere sahne oldu.

BIST 30’da Çimsa Yerini DSTKF’ye Bıraktı

Türkiye’nin önde gelen çimento üreticilerinden Çimsa (CIMSA), bu çeyrek itibarıyla BIST 30 endeksinden çıkarılırken yerine Destek Finans Faktoring (DSTKF) dahil edildi. Bu değişiklik, finans sektörü oyuncularının endekslerdeki ağırlığını artırırken, çimento tarafındaki dengelerin yeniden şekillenmesine yol açtı. Yedek listede ise OYAK Çimento (OYAKC), Çimsa (CIMSA) ve Vakıfbank (VAKBN) yer aldı.

BIST 50’DE DEĞİŞİKLİK YOK

BIST 50 endeksinde bu dönem herhangi bir değişiklik yapılmadı. Ancak yedek listede Batı Çimento (BTCIM), Galatasaray Sportif (GSRAY) ve Can2 Termik (CANTE) hazır bekleyen şirketler olarak sıralandı.

BIST 100’DE BEŞ YENİ HİSSE

En yoğun hareketin yaşandığı endeks ise BIST 100 oldu. Gayrimenkul, ilaç, teknoloji, spor ve gıda sektörlerinden beş yeni hisse listeye girdi:

Dap Gayrimenkul (DAPGM)

Eczacıbaşı İlaç (ECILC)

Pasifik Teknoloji (PATEK)

Trabzonspor Sportif (TSPOR)

Tukaş (TUKAS)

Endeksten çıkan hisseler ise dikkat çekici: Alfa Solar Enerji (ALFAS), Avrupakent GMYO (AVPGY), Bera Holding (BERA), Limak Doğu Anadolu (LMKDC) ve Smart Güneş Enerjisi Teknolojileri (SMRTG). Yedek listede Lila Kağıt (LILAK), Alfa Solar Enerji (ALFAS) ve Smart Güneş Enerjisi (SMRTG) yer aldı.

YATIRIMCILAR İÇİN ANLAMI NE?

Son çeyrek güncellemeleri, yatırımcı portföylerinde sektörel çeşitliliğin öne çıkacağını gösteriyor. Gayrimenkul ve teknoloji hisselerinin yükselen ağırlığı, piyasalarda orta-uzun vadede farklı beklentileri beraberinde getirebilir. Öte yandan, Çimsa ve Alfa Solar gibi önemli şirketlerin endeks dışında kalması yatırımcıların kısa vadeli stratejilerini yeniden gözden geçirmesine yol açabilir. BIST 100’de Trabzonspor Sportif ve Tukaş’ın endekse dahil edilmesi, spor ve gıda sektörünün endeksteki görünürlüğünü artırırken, güçlü işlem hacimleriyle bu hisselerin yatırımcı ilgisini çekmesi bekleniyor.