BofA’nın, bugün saat 14.45 itibarıyla Borsa İstanbul'da en çok alım yaptığı hisseler belli oldu. İşte dev bankanın listesinde yer alan hisseler…

BINHO TAVAN YAPTI

Amerikalı yatırım bankası bugün 1000 Yatırımlar Holding A.Ş.’nin BINHO kodlu hisselerinde 247 milyon 299 bin 219 liralık alımlık yaptı.

Hisseler tavan yaptı. Aylık yüzde 60’ın üzerinde primlenen BINHO bugün 330,25 lira seviyesiyle tavana çıktı.

TERA YATIRIM LİSTEDE

BofA’nın radarında ikinci sırada Tera Yatırım Menkul Değerler A.Ş. (TERA) yer aldı. Banka, aracı kurum hisselerinde 202 milyon 334 bin 645 liralık alış işlemi gerçekleştirdi.

Aylık değer artışı yüzde 40’ı gören TERA, BofA sonrası yükselişi sınırlı tutarken, yazım anında 582.5 liradan işlem gördü.

TSPOR İÇİN CAN SUYU

BofA’nın bugün en çok alım yaptığı diğer isim Trabzonspor Sportif Yatırım ve Futbol İşletmeciliği Ticaret A.Ş. (TSPOR) oldu.

Banka, spor hisselerinde 187 milyon 268 bin 824 liralık alım yaptı. BofA sonrası hisseler tavana koştu. TSPOR, yazım anında yüzde 8 artıda 1,22 liradan işlem gördü.

EREGL BOFA’NIN RADARINDA

BofA’nın bugün en çok alım yaptığı hisseler arasında Ereğli Demir ve Çelik Fabrikaları T.A.Ş. (EREGL) payları da yer aldı.

Banka, EREGL hisselerinde 173 milyon 412 bin 471 liralık alım gerçekleştirdi.

Bir süredir sınırlı hareketler kaydeden hisse yazım anında yüzde 3 artıda 28,5 liradan kayıtlara geçti.

ALIMLAR SISE’Yİ SIRTLADI

BofA’nın bugün en çok alım yaptığı bir diğer isim Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE) oldu.

Amerikan banka, SISE hisselerinde 123 milyon 939 bin 920 lira değerinde alım yaptı.

Alım sonrası hisseler yazım anında yüzde 7’ye çıkan yükselişiyle 42,56 liraya ulaştı.