Borsa İstanbul’da 4–8 Ağustos haftasında BIST 100 endeksi pozitif seyrini sürdürerek haftayı 10.972,63 puandan tamamladı. Haftalık bazda yaklaşık yüzde 2,1’lik yükseliş kaydedildi. Haftanın genelinde 11.000 puan direncine doğru ataklar dikkat çekti.

EN ÇOK KAZANDIRAN HİSSELER

• 1000 Yatırımlar Holding (BINHO): yüzde 20,02 artış ile haftanın lideri oldu. Hissede işlem hacmi önceki haftaya göre yaklaşık yüzde 40 yükseldi. Teknik olarak 27,50 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması durumunda 30,00 TL direnç bölgesi gündeme gelebilir.

• Çan2 Termik (CANTE): yüzde14,51 artış kaydetti. Hacimli alımlar, 6,80 TL desteğinin üzerinde güç kazanmasına yardımcı oldu. 7,50 TL ve 7,85 TL seviyeleri önemli dirençler olarak öne çıkıyor.

• Dostek Teknoloji (DSTKF): yüzde 12,82 prim yaptı. 50 günlük hareketli ortalama üzerinde kalıcılık sağlarken, 34,00 TL seviyesi kritik destek konumunda.

• Anadolu Efes (AEFES): yüzde 11,75 artış yaşadı. RSI göstergesi aşırı alım bölgesine yaklaşsa da kısa vadede 150,00 TL hedefi gündemde.

EN ÇOK KAYBETTİREN HİSSELER

• GrainTurk Holding (GRTHO): yüzde -9,18 düşüşle haftayı tamamladı. 15,50 TL desteğinin altına sarkması halinde 14,80 TL seviyeleri gündeme gelebilir.

• Batı Çimento (BTCIM): yüzde -7,78 geriledi. 36,00 TL desteğinde tutunmaya çalışıyor.

• Anadolu Sigorta (ANSGR): yüzde -6,24 düşüş gösterdi. 27,50 TL üzerinde tutunamazsa 26,70 TL destek konumu olarak izlenebilir.

• MLP Sağlık (MPARK): yüzde-5,18 kayıp yaşadı. 82,00 TL seviyesindeki desteğin korunması teknik açıdan önemli.