FED FAİZ İNDİRİMLERİ SÜRECEK, ANCAK DAHA TEMKİNLİ

Murat Barışık'a göre, ABD'den gelen olumlu büyüme verileri, Fed'e faiz indirimleri için alan açıyor. Ancak bazı göstergelerdeki yavaşlama riski, faiz indirimlerinin artık daha sınırlı ve temkinli bir şekilde gerçekleşeceğine işaret ediyor. Son haftalarda ticaret savaşlarına dair tansiyonun düşmesi de ABD piyasalarında toparlanma etkisi yarattı. Barışık, Fed Başkanı Powell'ın piyasayı daha yakından izlediğini ve düşen ticaret gerilimlerinin risk iştahını artırdığını belirtti.

DOLAR ENDEKSİ İÇİN KRİTİK EŞİK: 102.50

Dolar endeksinin seyrini de değerlendiren Barışık, endeksin yılbaşındaki 109-110 seviyelerinden 97-98 bandına çekildikten sonra 100 civarında denge bulduğunu söyledi. Barışık, dolar endeksinin yeniden 102.50 seviyesinin üzerine çıkmasının, küresel piyasalardaki güvenin tesis edilmesi için kritik olduğunu ifade etti. Aksi takdirde, mevcut toparlanmanın yalnızca geçici açıklamalara dayalı bir tepki olabileceği uyarısında bulundu. Gelişmekte olan ülke para birimlerinin doların zayıfladığı dönemlerde değer kazandığını, ancak bu sürecin kalıcı olmadığını da ekledi.

S&P 5700 DİRENCİ KIRILIRSA YÜKSELİŞ TRENDİ DEVAM EDER

ABD borsalarındaki son durumu da ele alan Barışık, S&P 500 endeksindeki 9 günlük aralıksız yükselişin ardından gelen düzeltmenin doğal olduğunu belirtti. Endeksin 5700 direncinde dinlendiğini belirten Barışık, Fed'in faiz indirimlerine devam etmesi veya toplantı sonrası ılımlı açıklamalarla genişlemeci para politikası sinyali vermesi durumunda S&P'nin yeniden yukarı yönlü bir ivme kazanarak trendini sürdürebileceğini ifade etti.