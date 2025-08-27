Borsa İstanbul’un köklü şirketlerinden Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları A.Ş. (SISE), son dönemdeki güçlü toparlanma hareketiyle yatırımcıların odağına yerleşti. Hisse, 36 TL seviyelerinden başlattığı yükselişi 41 TL üzerine taşıyarak teknik açıdan önemli bir eşiği geçti. Bu ivme, gözleri yeniden 65 TL seviyesine çevirdi.

KURUM TAKASLARI YABANCI İLGİSİNİ GÖSTERİYOR

Takas dağılımı incelendiğinde yabancı kurumların dikkat çekici alımlar yaptığı görülüyor. Özellikle Bank of America, yaklaşık 22,8 milyon lot net alımla alıcılar arasında öne çıkarken; YFAS ve Yapı Kredi de güçlü alıcı kurumlar olarak dikkat çekiyor.

Satıcılar tarafında ise İş Yatırım ve Ak Yatırımın öne çıktığı görülüyor. Bu tablo, yabancı ilgisinin yeniden artabileceğine işaret ediyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

TradingView grafiklerine göre hisse, 2025 yılındaki dip seviyelerden güçlü bir dönüş sergiledi. 41 TL seviyesinin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde ilk olarak 44,80 TL, ardından 57,45 TL seviyeleri gündeme gelebilir. Uzun vadede ise kritik hedef 65,95 TL olarak öne çıkıyor.

RSI göstergesindeki toparlanma, yükselişin teknik açıdan desteklendiğini gösteriyor.

SEKTÖRDE NETLİK ARAYIŞI

Cam sektörünün öncü şirketi Şişecam için yatırımcıların sıkça dillendirdiği yeni soru şu: “Cam gibi net hedef, gerçekten 65 TL mi?” Yabancı alımların devamı ve endeksteki olumlu görünüm, bu seviyenin test edilme ihtimalini artırıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir