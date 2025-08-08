Geçen yılın ilk yarısında 467,8 milyon TL net kâr elde eden şirket, bu yıl aynı dönemde sadece 82,4 milyon TL kâr açıklayabildi. Böylece kârda yüzde 82’lik sert bir erime yaşandı.

GELİRLER ARTTI, GİDERLER KÂRLILIĞI ERİTTİ

Şirketin faiz gelirleri, kredi portföyünden sağlanan artışla birlikte 1 milyar 621,5 milyon TL’ye ulaştı.

Ancak bu artış, giderlerdeki sert yükselişi dengeleyemedi. Faiz giderleri bir önceki yılın 286,3 milyon TL seviyesinden 659 milyon TL’ye çıktı.

Özellikle ihraç edilen menkul kıymetlerden kaynaklanan faiz ödemelerindeki artış dikkat çekti.

KARŞILIKLARDA 14 KAT ARTIŞ

2024’ün ilk yarısında 9,6 milyon TL olan beklenen zarar karşılıkları, 2025’te 140,6 milyon TL’ye fırladı.

Şirketin tahsilat risklerine karşı daha agresif karşılık politikası uygulaması, kâr hanesini ciddi şekilde daralttı.

MALİYETLER REKOR SEVİYEDE

Operasyonel giderler de finansal sonuçlar üzerinde ağır baskı yarattı. Personel giderleri 202,0 milyon TL’den 316,3 milyon TL’ye yükselirken, diğer faaliyet giderleri 310,7 milyon TL’den 392,9 milyon TL’ye çıktı.

Böylece toplam faaliyet giderleri 700 milyon TL’yi aşarak, net faaliyet kârını adeta eritti.

BİLANÇO GENİŞLEDİ AMA BORÇ YÜKÜ ARTTI

30 Haziran 2025 itibarıyla şirketin toplam varlıkları 6,73 milyar TL’ye ulaştı.

Özkaynaklar 2,78 milyar TL seviyesinde korunurken, alınan krediler 1,34 milyar TL’ye, ihraç edilen menkul kıymetler ise 1,75 milyar TL’ye çıktı.

Artan borçlanma maliyetleri, şirketin faiz giderlerindeki yükselişin ana nedeni olarak öne çıkıyor.

UZMANLARDAN UYARI

Finans sektörü analistleri, kârdaki düşüşün sadece geçici piyasa koşullarından değil, şirketin maliyet yönetimindeki zafiyetlerden de kaynaklandığını belirtiyor.

Önümüzdeki dönemde faiz oranlarının seyrine, tahsilat performansına ve gider kontrolüne odaklanılması gerektiği ifade ediliyor.