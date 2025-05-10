Haftanın tamamlanmasının ardından yatırımcılar haftanın en çok kazandıran yatırım araçlarını merak etmeye başladı. Borsa İstnabul tüzde 2,43 oranında yükselerek 9.390 puandan kapandı. Endeks, hafta içinde en düşük 9.032,54, en yüksek ise 9.421,36 puanı gördü.

Fonlar haftalık bazda ortalama yüzde 1,66 değer kazanırken, emeklilik fonları yüzde 1,82 yükseldi. En çok kazandıran fon kategorisi ise yüzde 2,64 ile “hisse senedi” fonları oldu.

ABD doları haftayı yüzde 0,49 artışla 38,7450 TL seviyesinde tamamlarken, Euro yüzde 0,38 gerileyerek 43,7070 TL’ye düştü.

Kapalıçarşı’da işlem gören 24 ayar külçe altının gram satış fiyatı yüzde 2,72 artarak 4.150 TL’ye ulaştı. Cumhuriyet altını yüzde 2,69 artışla 28.055 TL’ye, çeyrek altın ise yüzde 2,67 yükselişle 6.951 TL’ye çıktı.

"HENÜZ ERKEN"

Tacirler Yatırım tarafından yapılan değerlendirmede, “BİST 100 üzerinden yapılan hesaplamalara göre 12 aylık endeks hedefi 13.900’lere işaret ediyor. Yüksek fonlama maliyetleri, zayıf bilançolar ve devam eden riskler nedeniyle güçlü yükseliş hareketi için henüz erken olduğunu düşünüyoruz” denildi.

Peki bu hafta en çok yükselen ve düşen hisseler neler? İşte BİST 100 kapsamında 10 hisse...



EN ÇOK YÜKSELEN HİSSELER

Işıklar Enerji ve Yapı Holding: %28,28

OBA Makarnacılık: %16,08

Aselsan: %14,95

Pasifik Eurosia Lojistik: %11,59

CW Enerji: %10,22

EN FAZLA DÜŞEN HİSSELER

Tekfen Holding: %-9,65

Graintürk Holding: %-8,73

SASA Polyester: %-8,72

Doğan Holding: %-5,64

Çelebi Hava Servisi: %-5,43

Kaynak: Türkiye Gazetesi