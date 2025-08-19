Yabancı kurumların güçlü alımlarıyla destek bulan yükseliş, yatırımcıların ilgisini artırmış durumda.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KRİTİK DİRENÇ KAPIDA

İEYHO, 14,12 – 14,41 bandındaki destekten aldığı güçle yukarı yönlü hareketini hızlandırdı.

Gün içinde 16,61 seviyesine ulaşan hisse için analistler kısa vadeli kritik direncin 17,46 TL olduğuna dikkat çekiyor.

Bu seviyenin aşılması halinde hedefin 19,00 – 20,00 bandı olabileceği öngörülüyor.

• Destekler: 14,12 – 14,41, altı için 12,57 ve 10,68 seviyeleri takip ediliyor.

• Dirençler: 17,46 ve üzeri 19,00 – 20,00 bandı.

• RSI: 70 seviyesine yaklaşarak aşırı alım bölgesine girdi. Bu durum kısa vadede kâr satışlarını tetikleyebilir; ancak mevcut trend güçlü kalmaya devam ediyor.

TAKAS VERİLERİ: BANK OF AMERİCA ÖN PLANDA

Son günlerin takas dağılımı, yabancı kurumların yoğun ilgisini ortaya koyuyor.

• 19 Ağustos 2025 günü:



• Bank of America 3,65 milyon lot net alımla başı çekti. Ortalama maliyeti 16,31 TL.

• Marbaş, Yapı Kredi ve A1 Capital de alıcılar arasında öne çıktı.

• Satıcı tarafta İş Yatırım ve Deniz dikkat çekti.

• 1 – 19 Ağustos 2025 dönemi:



• Bank of America toplamda 2,86 milyon lot alım yaptı.

• A1 Capital ve Yapı Kredi güçlü destek verirken, Garanti, Şeker ve Gedik satış yönlü hareket etti.

• Haziran – Ağustos 2025 arası:

• En büyük alıcı Ahlatcı Yatırım 5,7 milyon lot net alımla öne çıktı.

• Deniz Yatırım ve YFAS da alıcı tarafta yer aldı.

• Bank of America aynı dönemde 1,9 milyon lotluk alım gerçekleştirdi.

• Satışlarda Garanti ve İş Yatırım başı çekti.

GENEL DEĞERLENDİRME

İEYHO’da hem teknik hem de takas tarafı pozitif bir tablo çiziyor.

Teknik olarak yükselen kanal korunuyor, takas tarafında ise yabancı kurumların güçlü ilgisi dikkat çekiyor.

Özellikle Bank of America’nın yüksek hacimli alımları, hissenin orta vadede yukarı yönlü potansiyelini artırıyor.

Kısa vadede 17,46 seviyesi aşılırsa, gözler 19,00 – 20,00 bandına çevrilecek.

Yatırımcılar için kritik destek bölgesi 14,12 – 14,41 olmaya devam ediyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.

Teknik Analiz: Alper Tunga Akkuş