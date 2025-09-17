Işıklar Enerji ve Yapı Holding A.Ş. (IEYHO), köklü geçmişi ve geniş iştirak yapısıyla dikkat çeken bir grup şirketi. Halka arzı 1990’lı yıllarda gerçekleşen şirket, zaman içerisinde enerji, inşaat ve sanayi alanlarında faaliyet gösteren çeşitli iştiraklere sahip oldu. Bunlar arasında özellikle Cemas Döküm Sanayi A.Ş. (CEMAS) ve Niğbaş Niğde Beton Sanayi A.Ş. (NIBAS) gibi Borsa İstanbul’da işlem gören bağlı ortaklıkları bulunuyor. Grubun bu yapısı, aslında İEYHO’nun özünde ciddi bir potansiyele sahip olduğunu gösteriyor. Ancak uzun yıllardır yönetim sorunları, finansal sıkıntılar ve yatırımcı güveninin zedelenmesi nedeniyle bu potansiyel, piyasa değerine yansımış değil.

GRAFİK ÜZERİNDEN UZUN YOLCULUK

Dolar bazlı uzun vadeli grafik, şirketin borsa serüveninin nerelerden nerelere geldiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

2000’lerin başında IEYHO’nun dolar bazında fiyatı 20 USD’ye yakın seviyelerdeydi.

2008 küresel krizinin ardından düşüş hızlandı ve hisse sert kayıplar yaşadı.

2013 sonrası fiyat, uzun süreli bir çöküş trendine girdi ve 0,03 USD seviyelerine kadar geriledi.

Bu süreçte yaklaşık 10 yılı aşkın süre boyunca yatay-dip hareketleriyle adeta “ölü yatırım” görünümünde kaldı.Ancak 2020 sonrası grafikte toparlanma işaretleri ortaya çıktı.Bugün geldiğimiz noktada hisse, 0,44 – 0,50 USD bandına dayanmış durumda. Bu bölge, teknik açıdan en kritik dirençlerden biri. Eğer aşılırsa, uzun süredir denenmeyen seviyelere doğru güçlü bir hareketin önü açılabilir.

ÖNE ÇIKAN DİRENÇLER

0,50 USD → İlk ve güçlü psikolojik direnç.

0,73 USD → 2000’li yıllardan kalan önemli Fibonacci seviyelerinden biri.

1,06 USD → Düşen uzun vadeli trendin üst sınırı. Buradan sonrası “trend dönüşü” anlamına gelebilir.

TAKAS ANALİZİ: ALNUS’UN YOĞUN İŞTAĞI

Son 1 aylık takas dağılımı, yatırımcı ilgisinin artmakta olduğunu gösteriyor.

Alnus Yatırım tek başına 21,5 milyon lot net alım yaparak tahtanın %65’ini toplamış durumda. Bu, fiyatı yukarı taşımada güçlü bir iştahı işaret ediyor.

İş Yatırım da yaklaşık 3,5 milyon lot net alımla ikinci büyük alıcı.

Vakıf Yatırım, Tera ve YFAS gibi kurumlar da alım yönünde destek sağlıyor.

Satıcılar tarafında Garanti (-7,2 milyon), Yapı Kredi (-6,7 milyon) ve Deniz (-5,4 milyon) öne çıkıyor. Ancak alım tarafı çok daha güçlü görünüyor.

Özellikle Alnus’un agresif alımları, bu hareketin kısa vadeli değil, daha uzun vadeli bir stratejinin parçası olabileceğini düşündürüyor. Satış yapanların parçalı ve dağınık olması da alım baskısının daha etkin çalışmasına olanak tanıyor.

İEYHO, yıllarca süren sessizliğin ardından yeniden yatırımcıların radarına girmiş durumda. Hem grafik, hem takas verileri hisseye yönelik iştahın arttığını ortaya koyuyor. Şirketin CEMAS ve NIBAS gibi iştiraklerle aslında değerli bir grup yapısına sahip olması, teknik görünümle birleşince, yatırımcıların “acaba uzun karanlık dönem bitiyor mu?” sorusunu sormasına neden oluyor. Önümüzdeki haftalarda 0,50 USD üzerinde kalıcılık sağlanırsa, sıradaki hedeflerin 0,73 ve 1,06 USD seviyeleri olacağı teknik olarak öne çıkıyor.

