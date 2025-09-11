Türkiye İş Bankası A.Ş. (ISCTR) hisseleri son dönemde teknik açıdan kritik seviyelerde işlem görüyor. Hisse, 14 TL seviyelerinde tutunma çabası gösterirken, hem takas dağılımı hem de teknik göstergeler yatırımcıların dikkatini bu noktaya çekiyor. Özellikle yabancı kurumların son dönemdeki alım iştahı, trendin yeniden güç kazanabileceğine yönelik beklentileri artırıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DESTEK VE DİRENÇ SEVİYELERİ

Grafik görünümünde hisse 10,78 TL seviyesinden gelen orta vadeli destek hattını korurken, 17,77 TL’de bulunan ara direnç bandı önemini koruyor. Yukarı yönlü hareketlerin kalıcı olabilmesi için 17,77 TL’nin üzerinde kapanışlara ihtiyaç duyulurken, daha geniş perspektifte 24 TL seviyeleri majör direnç olarak öne çıkıyor.

Bu seviyenin aşılması halinde uzun vadeli yükseliş kanalının yeniden test edilme ihtimali gündeme gelebilir. RSI göstergesi ise son dip seviyelerinden toparlanarak 50 bandına yaklaşırken, alım yönlü sinyallerin güçlendiğini gösteriyor.

TAKAS DAĞILIMI: YABANCI ALIMLARI DİKKAT ÇEKİYOR

Takas dağılımı incelendiğinde, özellikle Unlu & Co.’nun 39 milyon lot net alım ile öne çıktığı, HSBC’nin ise 21 milyon lotluk güçlü alımlarla ikinci sırada yer aldığı görülüyor. Bank of America da 13 milyon lot civarında net alım yaparak dikkat çekerken, satıcı tarafında ise Ak Yatırım, Ziraat ve QNB Invest öne çıkıyor. Bu tablo, yabancı kurumların hisseye yönelik ilgisinin arttığını ve satış baskısının büyük ölçüde yerli kurumlar tarafından karşılandığını ortaya koyuyor.

Kısa vadeli görünümde 14 TL seviyesi kritik destek olarak izleniyor. Bu seviyenin altına inilmesi halinde 12 TL ve 10,78 TL destekleri gündeme gelirken, yukarı yönlü hareketlerde 17,77 TL ve devamında 24 TL hedef seviyeleri önem taşıyor. Hacim hareketleri incelendiğinde son dönemde artış kaydedilmesi, alıcıların iştahını teyit eden bir unsur olarak değerlendirilebilir.

GENEL DEĞERLENDİRME

Teknik açıdan destek ve dirençlerin yanı sıra, yabancı kurumların alım yönlü pozisyonlanması hisseye yönelik beklentileri canlı tutuyor. Ancak genel piyasa koşullarının da trendin kalıcılığında belirleyici olacağı unutulmamalı.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir