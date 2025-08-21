Kocaer Çelik Sanayi ve Ticaret A.Ş. (KCAER) hissesi, uzun süreli düşüş trendinin ardından yeniden yükseliş kanalına girdi. Teknik göstergeler ve takas dağılımı, hisse üzerindeki satış baskısının zayıfladığını ve alım iştahının güçlendiğini ortaya koyuyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM

Hisse fiyatı 13,80 TL seviyesinden aldığı destekle yükselişini sürdürerek 15,17 TL direncine yaklaşmış durumda.

Grafik, KCAER’in yükselen kanal içerisinde hareket ettiğini ve bir sonraki hedefin 16,50 – 17,00 TL aralığı olabileceğini gösteriyor. RSI göstergesinin 50’nin üzerinde kalması da alıcıların piyasada ağırlık kazandığını işaret ediyor.

TAKAS ANALİZİ

Takas verileri, yatırımcı ilgisinin alım yönünde arttığını teyit ediyor.

En çok alım yapan kurumlar: Global (+8,63 milyon lot), Gedik (+4,27 milyon lot), Ünlü & Co (+3,28 milyon lot) ve Bulls Yatırım (+2,60 milyon lot)

En çok satış yapan kurumlar: QNB Invest (-8,45 milyon lot), İş Yatırım (-4,84 milyon lot) ve Garanti (-4,65 milyon lot)

Net bazda +30,5 milyon lotluk alıcı ağırlıklı pozisyon dikkat çekiyor. Özellikle Global ve Gedik’in güçlü alımları, hisseye yönelik güvenin arttığını gösteriyor.

GENEL DEĞERLENDİRME

Hem teknik hem de takas verileri, KCAER’de düşüş trendinin sona erdiğine dair güçlü sinyaller veriyor. 15,17 TL seviyesinin aşılması halinde 16,50 TL’ye doğru bir yükseliş potansiyeli bulunuyor. Ancak, satış tarafında güçlü kurumların varlığı nedeniyle kısa vadede dalgalı bir seyir görülebilir. Yatırımcıların 13,80 TL seviyesini kritik destek olarak izlemesi önem taşıyor.

Yatırım tavsiyesi değildir