UZAY LİSANSI, ALTYAPI SÖZLEŞMESİ VE SERMAYE ADIMI

Connecta’nın BTK’dan aldığı LEO uydu operatörlüğü lisansı, yerli IoT uydu haberleşmesi için yeni bir ticari hat açıyor. Kara tarafında KONTR, İSKİ ile Asya Bölgesi ölçüm-kontrol altyapısının bakım-onarımına yönelik 586,5 milyon TL tutarlı sözleşmeyi imzaladı. Finansman tarafında yönetim kurulu, nakit girişi hedefleyen %300 bedelli sermaye artırımına gitme kararı aldı. Bu üç başlık, operasyonel ölçeği ve nakit döngüsünü aynı anda etkileyebilecek nitelikte.

BÜYÜYEN CİRO, ZAYIFLAYAN NET KÂRLILIK

KONTR, 2025’in ilk yarısında yaklaşık 5,98 milyar TL hasılat açıkladı. Ancak net dönem kârı 93,23 milyon TL seviyesinde kaldı; çeyreklik bazda 2Ç25’te zarar yazılması dikkat çekti. Resim şunu söylüyor: Ana faaliyet tarafı ölçeklenirken (ciro ve brüt kâr), finansman maliyetleri ve kur etkisi gibi kalemler kârlılık kalitesini baskılıyor. Bedelli artırımla sağlanacak fonun borçluluk ve işletme sermayesi üzerindeki etkisi, yılın geri kalanı için kritik olacak.

“KRİTİK EŞİK AŞILIRSA %50 POTANSİYEL MASADA”

Grafikte 31,70 TL üzerinde tutunma çabası sürüyor. 36,28 TL bandı temel eşik; hacimli ve kapanış bazlı kırılma gerçekleşirse orta vadede 51–52 TL bölgesi teknik hedefe dönüşebilir. Bu senaryoda 42–44 TL aralığı ara durak olarak izlenebilir. Tersi durumda, 31,70 TL altında 25–26 TL bandına doğru geri çekilme riski yeniden gündeme gelebilir. Kısa vadede “%50 yükseliş” söylemi, 36,28 TL üzerindeki kalıcılık ve hacim eşliğine bağlı.

HİKÂYE VAR, KANIT BEKLENİYOR

LEO lisansı Türkiye açısından bir ilk ve KONTR ekosistemi için stratejik kaldıraç niteliğinde. İSKİ sözleşmesi gibi işler nakit yaratımı ve görünür gelir akışı açısından önemli. Buna karşılık 2Ç25’teki zarar ve yıllık bazda net kârın belirgin gerilemesi, kârlılık kalitesi ve finansman maliyetlerinin yakından izlenmesini gerektiriyor. Sonuç olarak, haber akışı ve teknik tablo pozitif ihtimali desteklerken, finansal tarafta iyileşmenin teyidi “yükselişin sürdürülebilirliği” için belirleyici olacak.

Editöryel Not

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir. Buradaki değerlendirmeler genel bilgi amaçlıdır; yatırım kararlarınızı risk profiliniz ve bağımsız araştırmanız doğrultusunda veriniz.