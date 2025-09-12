Son dönemde teknoloji devleri yapay zekâ ve içerik yatırımlarıyla büyüme yarışındayken Netflix cephesinde farklı bir tablo oluştu. Şirket, 10 Eylül 2025’te kritik bir yönetim değişikliğini duyurdu. Ürün Direktörü Eunice Kim’in görevinden ayrılması, özellikle reklam destekli abonelik planlarının geleceği açısından soru işaretleri doğurdu. Kim’in ayrılığı, şirketin kullanıcı arayüzü ve yeni abone kazanımında önemli katkıları olmasına rağmen gerçekleştiği için yatırımcı tarafında “stratejik belirsizlik” olarak değerlendiriliyor.

ABONE ARTIŞINDA FREN ETKİSİ

Netflix’in 2023 ve 2024 yıllarında şifre paylaşımını kısıtlama hamlesi, ilk etapta milyonlarca yeni kullanıcı getirmişti. Ancak Antenna gibi analiz firmalarının raporlarına göre bu strateji artık ivmesini kaybetmiş durumda. Ücretli aboneye dönüşen kullanıcı sayısı azalırken, yeni kullanıcı kazanımı yavaşladı. Şirketin büyüme motorlarından biri olarak görülen bu modelin zayıflaması, hisse üzerinde baskı yaratan unsurlardan biri haline geldi.

REKLAM DESTEKLİ PLAN TARTIŞMALARI

Reklam destekli abonelik paketi Netflix için yeni bir gelir kalemi olarak öne çıkmıştı. Şirket bu alanda gelirlerini artırmayı hedeflese de, piyasa analistleri sürdürülebilirlik konusunda kuşkularını koruyor. Kullanıcıların reklamlı içeriklere karşı isteksizliği ve maliyet/gelir dengesindeki belirsizlik, şirketin orta vadeli stratejisinde kırılganlık yaratıyor.

TEKNİK GÖRÜNÜM: KANALIN ALT BANDINDA BASKI

Grafik incelendiğinde, Netflix hisselerinin yükseliş kanalında hareket ederken alt banda yaklaştığı görülüyor. 1.185 dolar seviyesindeki fiyat, hem kanal desteğinin hem de psikolojik eşiklerin test edildiği bir bölgeye işaret ediyor. RSI göstergesinin 40 seviyelerine gerilemesi, satış baskısının hâlâ kuvvetli olduğunu teyit ediyor. Eğer fiyat kanal desteği olan 1.150 doların altına sarkarsa, 1.120 ve ardından 1.065 dolar seviyeleri gündeme gelebilir. Yukarı yönde olası bir toparlanmada ise 1.230 ve 1.285 dolar seviyeleri ilk direnç noktaları olarak izlenecek.

YATIRIMCI GÜVENİ ZAYIFLIYOR

Netflix, içerik tarafında güçlü marka değerini korusa da son iki ayda yaşanan yönetim değişiklikleri, reklam gelirlerine bağımlılığın artması ve abone kazanımındaki yavaşlama hisse üzerinde baskı yaratıyor. Piyasanın önümüzdeki dönemde şirketten beklentisi, net bir büyüme stratejisi açıklaması ve yatırımcı güvenini yeniden tesis etmesi olacak.