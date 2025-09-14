İşsizlik oranı Haziran’da yüzde 4,1, Ağustos’ta ise yüzde 4,3 seviyesine çıkarak son yılların en yüksek düzeyine ulaştı.

Ayrıca istihdam verilerinde yapılan revizyonlar, önceki dönemde düşünüldüğü kadar güçlü bir iş yaratılmadığını ortaya koydu.

Büyüme tarafında tablo dalgalıydı: İlk çeyrekte ekonomi yıllıklandırılmış bazda yüzde 0,5 daraldı, ikinci çeyrekte ise yüzde 3,3 büyüme kaydedildi.

Ancak bu toparlanma daha çok stok etkisi ve ithalattaki düşüşle şekillendi.

Tüketici güveninde bozulma ve ücret baskılarının azalması, ekonomide yavaşlama endişelerini artırdı.

FED’İN POLİTİKA ADIMLARI: BEKLE-GÖR’DEN İNDİRİM BEKLENTİSİNE

Mart, Mayıs ve Temmuz aylarında Fed faizleri yüzde 4,25–4,50 bandında sabit tuttu. Ancak yaz aylarında iki üyenin indirim yönünde oy kullanması, bankanın içinde de farklı görüşlerin oluştuğunu gösterdi.

Eylül toplantısına yaklaşılırken işsizlikteki yükseliş ve büyüme kaygıları nedeniyle piyasalar 25 baz puanlık bir faiz indirimi beklentisini tamamen fiyatladı.

Powell’ın “yeni tarifeler enflasyonu yeniden artırabilir” uyarısı ise Fed’in temkinli kalacağını ortaya koydu.

Nasdaq 100 açısından bu süreç, bir yandan faiz indirimi beklentileriyle destekleyici, diğer yandan enflasyon riskleri nedeniyle baskılayıcı bir etki yarattı.

JEOPOLİTİK CEPHE: ABD-ÇİN GERİLİMİ VE ORTA DOĞU ÇATIŞMALARI

Son altı ayda en sert gündemlerden biri ABD-Çin ticaret savaşı oldu. ABD’nin “Liberation Day” tarifeleriyle başlayan süreçte Çin, nadir toprak elementlerinin ihracatını durdurdu.

Bu adım yarı iletken ve savunma sektörlerinde tedarik zincirlerini sarstı. ABD’nin EDA yazılımları ve ileri çipler üzerindeki kısıtlamaları da tansiyonu yükseltti.

Ancak yaz başında taraflar 90 günlük bir ateşkes ilan ederek bazı kısıtlamaları geri çekti. Bu yumuşama, Nasdaq üzerinde rahatlatıcı bir etki yarattı.

Orta Doğu’da ise Haziran ayında İran ile İsrail arasında başlayan çatışmalar petrol fiyatlarını hızla yukarı çekti. ABD’nin hava saldırıları sonrası Brent petrol yüzde 10’dan fazla yükselerek 70 doların üzerine çıktı.

Ancak 12 günlük gerilimin ardından sağlanan ateşkesle fiyatlar geri çekildi. Bu gelişme, Nasdaq 100’ün Haziran sonunda yeniden rekor seviyelere yükselmesinde kritik rol oynadı.

DÜZENLEYİCİ BASKILAR: BİG TECH ÜZERİNDE KARA BULUTLAR

ABD’de Google’a açılan antitröst davası sonuçlandı ve şirketin arama verilerini rakiplerle paylaşması ile cihaz üreticilerine ödeme yapmaması gibi rekabeti artırıcı yaptırımlar gündeme geldi.

Google’ın parçalanmaması teknoloji hisseleri için rahatlatıcı olsa da, bu karar büyük teknoloji şirketlerinin önümüzdeki dönemde daha sıkı denetime tabi olacağının işareti oldu.

Avrupa Birliği ise Yapay Zekâ Yasası ve Dijital Piyasalar Yasası gibi kurallarla global şirketlere yeni yükümlülükler getirdi.

Bu durum, Nasdaq 100’deki şirketlerin maliyetlerini artırırken, uzun vadede daha dengeli bir rekabet ortamı beklentisi yarattı.

YAPAY ZEKÂ VE TEKNOLOJİ TRENDLERİ: RALLİNİN MOTORU

Nasdaq 100’ün güçlü performansının arkasında şüphesiz yapay zekâ coşkusu vardı. Nvidia, veri merkezi gelirlerini yıllık bazda yüzde 69 artırarak endeksi yukarı çeken en önemli şirket oldu.

Palantir gibi orta ölçekli firmalar da yapay zekâyı enerji ve savunma alanlarına entegre ederek yatırımcı ilgisini çekti.

Meta, yapay zekâ tabanlı reklam platformunu tanıttı; Microsoft ofis ürünlerine Copilot’u entegre etti; Apple Vision Pro ile yeni bir gerçeklik deneyimi sundu.

Tüm bu adımlar, teknoloji devlerinin AI ekseninde yeniden pozisyon aldığını ve yatırımcıların da bu hikâyeyi satın aldığını gösterdi.

TEKNİK GÖRÜNÜM: DÜZELTMEDEN REKORA

Teknik açıdan Nasdaq 100, Şubat 2025’te 22.200 puan ile tarihi zirvesini gördükten sonra Mart ve Nisan’da yüzde 10’dan fazla düşerek düzeltmeye girdi.

Ancak Mayıs ayında güçlü bir ralliyle toparlanarak yılın en iyi aylık performansını sergiledi. Haziran sonunda endeks tüm zamanların en yüksek kapanışını yaptı.

Önemli destekler 16.765 ve 20.000 puanda, kritik direnç ise 25.000 seviyesinde bulunuyor. RSI göstergelerindeki uyumsuzluk kısa vadede temkinli olunması gerektiğini gösterse de, uzun vadeli yükselen trend korunuyor.

Nasdaq 100, halen uzun vadeli yükselen kanalın içinde hareket ediyor ve kanalın üst bandına yaklaşmış durumda. 25.184 puan kritik direnç konumunda.

Bu seviyenin üzerinde kalıcılık sağlanması halinde endeksin 26.000–27.000 bandına doğru ivmelenmesi mümkün görünüyor. Ancak bu eşiğin aşılamaması halinde 22.350 puan güçlü bir destek olarak öne çıkıyor.

Daha sert satışların devreye girmesi durumunda 20.618 seviyelerine kadar geri çekilme gündeme gelebilir.

RSI göstergesindeki negatif uyumsuzluk kısa vadede kâr satışlarını tetikleyebilecek bir risk unsuru olsa da, kanal korunmaya devam ettiği sürece Nasdaq için orta ve uzun vadeli boğa görünümü geçerliliğini koruyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.