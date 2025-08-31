KÜÇÜK BİR GRAFİK ŞİRKETİNDEN TEKNOLOJİ DEVİNE

1993 yılında Jensen Huang ve ekibi tarafından kurulan NVIDIA, ilk etapta yalnızca ekran kartlarıyla anılıyordu.

Zaman içinde GPU teknolojisini oyun sektöründen çıkararak bilimsel araştırmalardan otonom araçlara kadar pek çok alana taşıdı.

Bugün şirketin piyasa değeri trilyon dolar seviyesini aşmış durumda ve teknoloji dünyasının en stratejik aktörlerinden biri olarak görülüyor.

SON 5 YILDA BÜYÜK ATILIMLAR

Yapay zekâ devrimi: NVIDIA’nın A100 ve H100 GPU’ları, OpenAI, Google ve Microsoft gibi devlerin yapay zekâ çalışmalarında temel taş haline geldi.

Veri merkezi yatırımları: Şirket gelirlerinin büyük kısmı artık oyun sektöründen değil, veri merkezleri ve bulut altyapısından geliyor.

ARM hamlesi: 40 milyar dolarlık ARM satın alma girişimi regülasyonlara takılsa da, NVIDIA’nın yalnızca GPU değil CPU ve entegre çip alanında da güçlü bir oyuncu olmak istediğini ortaya koydu.

Otomotiv ve otonom sürüş: Elektrikli ve otonom araç üreticilerine sağlanan yapay zekâ çözümleri, şirketi mobilite dünyasında da vazgeçilmez hale getirdi.

PİYASADA “SESSİZ FIRTINA”

Son dönemde hızlı yükselişini sürdüren NVIDIA hissesi, 184 dolar seviyelerinden gelen satışlarla birlikte 164–169 dolar bandına kadar uzanabilecek bir düzeltmeye girmiş durumda.

Analistler, bu seviyenin güçlü bir destek noktası olduğuna dikkat çekiyor.

Destek bölgesi: 164–169 USD

Ara direnç: 210 USD

Ana hedef: 232 USD

RSI gibi göstergeler aşırı alım bölgesinden geri çekilme sinyali verirken, teknik açıdan bu düzeltmenin ardından yeni bir yükseliş dalgası bekleniyor.

Özellikle 210 USD’nin üzerinde kalıcılık sağlanırsa, 232 USD seviyesine doğru yeni bir yolculuk kaçınılmaz görünüyor.

GENEL GÖRÜNÜM

NVIDIA, hem yapay zekâ ekosistemindeki öncü rolü hem de farklı sektörlere yaptığı yatırımlarla büyümesini sürdürüyor.

Hisse, kısa vadede destek seviyelerinde güç toplarken, orta vadede yeni rekorlara hazırlanıyor.

Bu içerik yatırım tavsiyesi değildir.